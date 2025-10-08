logo

Новини 08/10/2025 11:46

JetBrains і Zed розробляють протокол, який дозволить агентам працювати в будь-якому редакторі коду

Дмитро Сімагін

Журналіст

JetBrains оголосила про співпрацю із Zed Industries у впровадженні нового відкритого протоколу Agent Client Protocol (ACP). Незабаром він стане стандартом взаємодії агентів штучного інтелекту з редакторами коду та інтегрованими середовищами розробки (IDE). Це також може поставити під загрозу сьогоднішнє домінування VS Code, пише The Register.

Ідея проекту полягає в тому, що новий протокол забезпечує відсутність прив’язки агента до постачальника: розробники зможуть використовувати будь-який агент кодування всередині улюбленого IDE. Таким чином, протокол ACP робить агентів незалежними від редактора, тому що вони зможуть працювати в будь-якому середовищі, де пишеться код.

Зараз використання Gemini CLI від Google означає, що розробникам постійно доводиться перемикатись між командним рядком та своїм IDE, що неефективно та порушує концентрацію. Ця проблема спонукала команду JetBrains до співпраці з Zed у розробці інтеграції, яка перетворилася на стандарт ACP, призначений для роботи з будь-яким редактором або IDE.

Редактор коду Zed на базі Rust має невелику частку ринку, тоді як серія продуктів JetBrains поступається лише Microsoft, чий редактор Visual Studio Code (VS Code) та IDE Visual Studio є першим та другим за популярністю середовищами розробки, згідно з більшістю досліджень.

Згідно з нещодавнім опитуванням Stack Overflow, VS Code використовують понад 75% розробників. У маркетплейсі VS Code є понад 80 000 розширень, тоді як JetBrains пропонує користувачам близько 10 000 розширень, а незалежний від постачальників Open VSX Registry має трохи менше 7000.

 

