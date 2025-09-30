logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 30/09/2025 16:56

Редактор коду Zed для Windows представлено в публічній бета-версії

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Zed Industries випустила публічну бета-версію однойменного редактора коду для платформи Windows. Збірка опублікована через канал спільноти Zed у Discord. Загальнодоступний реліз очікується в жовтні, повідомляє The Register.

Досі цей альтернативний VS Code редактор на базі Rust був доступний лише користувачам macOS та Linux. Збірка для Windows існувала лише у вигляді інструкцій та закритої бети.

Згідно з дорожньою картою, вихід стабільної версії Zed 1.0 заплановано на весну 2026 року. Редактор включатиме покращену підтримку кодування на Rust, Python та веб-мовах, а також інші функції, такі як підтримка блокнотів та багатоагентна співпраця.

Щодо переваг Zed, то одна з них полягає в економії пам’яті. Якщо робота VS Code зайняла у тестувальників 730 МБ оперативної пам’яті, то Zed обійшовся 142 мегабайтами, згідно з диспетчером завдань Windows. Варто зазначити, що «старий» Notepad++, написаний на C++, використовував лише 22,7 МБ. Хоча, можливо, це тому, що Notepad++ більше схожий на «просто редактор», тоді як Zed і VS Code мають функції IDE.

Zed для Windows може підключатися до локальних екземплярів WSL (підсистема Windows для Linux), встановивши серверний компонент, налаштований шляхом додавання дистрибутива WSL у меню «Віддалені проекти». Це дає змогу редагувати в середовищі Windows під час запуску та налагодження коду в WSL, що є поширеним сценарієм для розробників, які мають намір розгорнути програму в Linux або яким потрібно використовувати інструменти та бібліотеки Linux.

Головна > Новини > Редактор коду Zed для Windows представлено в публічній бета-версії

Найбільш обговорювані статті

Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World ModelMeta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model
Платформу вайб-кодингу VibeSDK від CloudFlare перевели в open sourceПлатформу вайб-кодингу VibeSDK від CloudFlare перевели в open source
Google запускає в Україні пільговий тарифний план передплати Google AI PlusGoogle запускає в Україні пільговий тарифний план Google AI Plus
Дві третини команд розробників використовують ШІ-інструменти, але продуктивність зросла лише на 10-15% — дослідженняДві третини команд розробників використовують ШІ-інструменти, але продуктивність зросла лише на 10-15% — дослідження
Програмісти не цікавляться мобільним вайб-кодингом, незважаючи на наявність спеціалізованого софтуПрограмісти не цікавляться мобільним вайб-кодингом, незважаючи на наявність спеціалізованого софту
OpenAI тестує агента GPT-Alpha. Він буде самостійно писати, запускати та налагоджувати кодOpenAI тестує агента GPT-Alpha. Він буде самостійно писати, запускати та налагоджувати код
Куди інвестують українці у 2025 році?Куди інвестують українці у 2025 році?
Хакери знову атакують Python-розробників, пропонуючи фейковий сайт PyPiХакери знову атакують Python-розробників, пропонуючи фейковий сайт PyPI
Нова модель Qwen-3-Max від Alibaba перевершила GPT-5Нова модель Qwen-3-Max від Alibaba перевершила GPT-5
Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами

Агент Gemini CLI інтегровано в редактор коду Zed

Новий редактор коду ChatGPT Canvas став загальнодоступним

Який редактор коду краще: Visual Studio Code чи Sublime Text?

Розробники скаржаться, що «безлімітний» тариф редактора коду Cursor виявився не таким вже безлімітним

ChatGPT для macOS тепер може сам редагувати код у IDE

Материнська компанія TikTok випустила форк Visual Studio Code для редагування коду

Visual Studio Code 1.96 отримав режим перезапису та вставки з імпортом

Найкращі IDE для Python: обираємо редактор коду та середовище розробки

Розробники C/C++, які використовують редактор Cursor, зіткнулись з обмеженнями з боку Microsoft

У редакторі коду Cursor знайшли баг, який автоматично запускає шкідливий код

Редактор коду Visual Studio Code отримав автоматичний вибір LLM-моделі та нові функції безпеки

Основний розробник Ethereum втратив всі кошти після того, як скачав фейкове розширення для редактора коду Cursor

Оновлення Visual Studio Code принесло Python-розробникам несподіваний сюрприз

У редакторі коду VSCode знайшли 18 шкідливих розширень, націлених на розробників

Редактор коду Cursor оновлено до версії 1.0

Microsoft опублікувала вихідний код GitHub Copilot Chat для VS Code

Редактор коду Zed розширює сумісність з редактором Vim

VS Code отримав автоматичний вибір моделі. Він надає перевагу Claude 4

Visual Studio Code 1.100 пришвидшує редагування та покращує релевантність рекомендацій коду

Anysphere пропонує «майже безлімітний» доступ до редактора коду Cursor

Редактор коду Cursor відкрив безкоштовний курс для розробників

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
Новини - 4 тижні назад
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Новини - 3 тижні назад
В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту
Новини - 3 тижні назад
Claude тепер може створювати та редагувати файли
Новини - 3 тижні назад
«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine
Новини - 3 тижні назад
Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи
Новини - 4 тижні назад
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
Новини - 4 тижні назад
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
Новини - 3 тижні назад
Новачки все менше шукають роботу у фронтенді
Новини - 4 тижні назад
Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

Новини

Редактор коду Zed для Windows представлено в публічній бета-версії

 2 години назад

Google дозволила використовувати Gemini для роботи з файлами також й на мобільних пристроях

 3 години назад

OpenAI додала в інтерфейс ChatGPT кнопку «Купити»

 6 години назад

Microsoft запускає в Excel і Word новий режим vibe working

 7 години назад

Anthropic випускає Claude Sonnet 4.5 — «найкращу в світі модель для програмування»

 9 години назад

Гороховський, Клопотенко, Янович, OTOY «заварять» БОРЩ: нова конференція в Києві про силу єдності та партнерство від Vector та I AM IDEA

 10 години назад

Google Україна запускає навчальний курс для middle-розробників

 1 день назад

Редактор коду Cursor відкрив безкоштовний курс для розробників

 1 день назад

«Будуть знищені всі альтернативні Android-магазини»: конкурент Google Play скаржиться на нові вимоги реєстрації розробників

 1 день назад

«Бум йде на спад»: платформи вайб-кодингу втрачають трафік

 1 день назад

Спецпроєкти

🚀 Ethereum Meetup у Львові!
Топ текстів тижня
1.
Резерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облік
2.
Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model
3.
Microsoft: «заради уникнення катастрофи» штучний інтелект повинні контролювати військові
4.
Google запускає в Україні пільговий тарифний план Google AI Plus
5.
Платформу вайб-кодингу VibeSDK від CloudFlare перевели в open source
6.
OpenAI тестує агента GPT-Alpha. Він буде самостійно писати, запускати та налагоджувати код
7.
Microsoft відкриває загальний доступ до фреймворку розробки Windows ML
8.
Google Україна запускає навчальний курс для middle-розробників
9.
Після оновлення продуктивність PostgreSQL 18 зросла майже втричі
10.
Редактор коду Cursor відкрив безкоштовний курс для розробників

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: