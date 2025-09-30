Редактор коду Zed для Windows представлено в публічній бета-версії

Партнер видання

Компанія Zed Industries випустила публічну бета-версію однойменного редактора коду для платформи Windows. Збірка опублікована через канал спільноти Zed у Discord. Загальнодоступний реліз очікується в жовтні, повідомляє The Register.

Досі цей альтернативний VS Code редактор на базі Rust був доступний лише користувачам macOS та Linux. Збірка для Windows існувала лише у вигляді інструкцій та закритої бети.

Згідно з дорожньою картою, вихід стабільної версії Zed 1.0 заплановано на весну 2026 року. Редактор включатиме покращену підтримку кодування на Rust, Python та веб-мовах, а також інші функції, такі як підтримка блокнотів та багатоагентна співпраця.

Щодо переваг Zed, то одна з них полягає в економії пам’яті. Якщо робота VS Code зайняла у тестувальників 730 МБ оперативної пам’яті, то Zed обійшовся 142 мегабайтами, згідно з диспетчером завдань Windows. Варто зазначити, що «старий» Notepad++, написаний на C++, використовував лише 22,7 МБ. Хоча, можливо, це тому, що Notepad++ більше схожий на «просто редактор», тоді як Zed і VS Code мають функції IDE.

Zed для Windows може підключатися до локальних екземплярів WSL (підсистема Windows для Linux), встановивши серверний компонент, налаштований шляхом додавання дистрибутива WSL у меню «Віддалені проекти». Це дає змогу редагувати в середовищі Windows під час запуску та налагодження коду в WSL, що є поширеним сценарієм для розробників, які мають намір розгорнути програму в Linux або яким потрібно використовувати інструменти та бібліотеки Linux.