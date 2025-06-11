IBM побудує перший у світі квантовий комп’ютер із 200 логічними кубитами. Це переверне світ обчислень

Партнер видання

Компанія IBM розповіла про плани щодо створення «першого в світі великомасштабного, відмовостійкого квантового комп’ютера» під назвою Starling. Він має бути введений в експлуатацію в 2029 році і стане в 20 000 разів потужнішим за будь-які сучасні квантові комп’ютери. Обчислювальні можливості Starling перевищать квіндециліон (10^48) найкращих суперкомп’ютерів світу з традиційною архітектурою, запевняють в блозі IBM.

Система буде розгорнута в новому центрі обробки даних IBM у Покіпсі, штат Нью-Йорк. Starling зможе виконувати 100 млн квантових операцій з використанням 200 логічних кубітів. Вона стане основою для наступного кластеру під назвою Blue Jay, який буде здатний виконувати 1 млрд квантових операцій з використанням 2000 логічних кубітів. Blue Jay з’явиться у 2033 році.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Слід нагадати, що для вирішення проблеми відмовостійкості на кожен логічний кубит, що бере участь у обчисленнях, має припадати 1 млн. фізичних (апаратних) кубітів. За останні кілька років ці вимоги були пом’якшені, але IBM поки не готова повідомити, скільки фізичних кубітів буде задіяно для кожного логічного кубіту. Тим не менш, це все одно передбачає вкрай складну архітектуру процесорів, щоб квантовий комп’ютер помістився в одну залу, а не зайняв площу в кілька футбольних полів.

Відомо, що майбутня система матиме кріогенне охолодження базових компонентів приблизно до 4 кельвіна (-273,15°C). Для інтеграції зі звичайними обчислювальними засобами частину електроніку також доведеться охолоджувати до схожих температур. Втім, система не розміщуватиметься вся в холодильнику, а лише обчислювальні вузли.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.