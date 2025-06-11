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Новини 11/06/2025

IBM побудує перший у світі квантовий комп’ютер із 200 логічними кубитами. Це переверне світ обчислень

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія IBM розповіла про плани щодо створення «першого в світі великомасштабного, відмовостійкого квантового комп’ютера» під назвою Starling. Він має бути введений в експлуатацію в 2029 році і стане в 20 000 разів потужнішим за будь-які сучасні квантові комп’ютери. Обчислювальні можливості Starling перевищать квіндециліон (10^48) найкращих суперкомп’ютерів світу з традиційною архітектурою, запевняють в блозі IBM. 

Система буде розгорнута в новому центрі обробки даних IBM у Покіпсі, штат Нью-Йорк. Starling зможе виконувати 100 млн квантових операцій з використанням 200 логічних кубітів. Вона стане основою для наступного кластеру під назвою Blue Jay, який буде здатний виконувати 1 млрд квантових операцій з використанням 2000 логічних кубітів. Blue Jay з’явиться у 2033 році. 

Слід нагадати, що для вирішення проблеми відмовостійкості на кожен логічний кубит, що бере участь у обчисленнях, має припадати 1 млн. фізичних (апаратних) кубітів. За останні кілька років ці вимоги були пом’якшені, але IBM поки не готова повідомити, скільки фізичних кубітів буде задіяно для кожного логічного кубіту. Тим не менш, це все одно передбачає вкрай складну архітектуру процесорів, щоб квантовий комп’ютер помістився в одну залу, а не зайняв площу в кілька футбольних полів.

Відомо, що майбутня система матиме кріогенне охолодження базових компонентів приблизно до 4 кельвіна (-273,15°C). Для інтеграції зі звичайними обчислювальними засобами частину електроніку також доведеться охолоджувати до схожих температур. Втім, система не розміщуватиметься вся в холодильнику, а лише обчислювальні вузли.

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