IBM стверджує, що її нове IDE підвищує продуктивність розробників на 45%

На конференції TechXchange 2025 компанія IBM представила інтегроване середовище розробки Project Bob, яке в деяких завданнях підвищує продуктивність розробників на 45%. Нове IDE є першим, яке об’єднує кілька LLM для автоматизації оновлення додатків, повідомляє Venture Beat.

В IBM запевняють, що Project Bob використовує принципово інший підхід, ніж такі інструменти, як GitHub Copilot або Cursor. Наприклад, новинка легко спрощує складні завдання, такі як автоматизовані оновлення (Java 8 → 17 і вище) плюс міграція фреймворків зі Struts або JSF на React, Angular або сучасні стеки.

Архітектура IDE поєднує моделі Claude від Anthropic, Mistral, Llama від Meta та нещодавно випущену IBM Granite 4. Система направляє завдання до тієї LLM-моделі, яка найкраще підходить, балансуючи точність, затримку та вартість у режимі реального часу.

«Project Bob працює всередині IDE, що спрощує запити, проектування, налагодження та рефакторинг без порушення робочого процесу. Він розуміє репозиторій та контекст, тому кожна відповідь виглядає так, ніби вона надходить від члена команди», — пояснив Бруно Азіза, віце-президент IBM.

Серед 6000 перших користувачів, 95% використовували Bob для виконання завдань, а не для генерації коду. Інструмент інтегрує методи DevSecOps, такі як виявлення вразливостей та перевірки на відповідність, безпосередньо в IDE.

Наразі Project Bob доступний у приватній технічній підготовчій версії. Публічна доступність очікується в майбутньому. IBM приймає запити на доступ до IDE через список очікування на своєму сайті.