logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 08/10/2025 15:40

IBM стверджує, що її нове IDE підвищує продуктивність розробників на 45%

Дмитро Сімагін

Журналіст

На конференції TechXchange 2025 компанія IBM представила інтегроване середовище розробки Project Bob, яке в деяких завданнях підвищує продуктивність розробників на 45%. Нове IDE є першим, яке об’єднує кілька LLM для автоматизації оновлення додатків, повідомляє Venture Beat.

В IBM запевняють, що Project Bob використовує принципово інший підхід, ніж такі інструменти, як GitHub Copilot або Cursor. Наприклад, новинка легко спрощує складні завдання, такі як автоматизовані оновлення (Java 8 → 17 і вище) плюс міграція фреймворків зі Struts або JSF на React, Angular або сучасні стеки.

Архітектура IDE поєднує моделі Claude від Anthropic, Mistral, Llama від Meta та нещодавно випущену IBM Granite 4. Система направляє завдання до тієї LLM-моделі, яка найкраще підходить, балансуючи точність, затримку та вартість у режимі реального часу.  

«Project Bob працює всередині IDE, що спрощує запити, проектування, налагодження та рефакторинг без порушення робочого процесу. Він розуміє репозиторій та контекст, тому кожна відповідь виглядає так, ніби вона надходить від члена команди», — пояснив Бруно Азіза, віце-президент IBM.

Серед 6000 перших користувачів, 95% використовували Bob для виконання завдань, а не для генерації коду. Інструмент інтегрує методи DevSecOps, такі як виявлення вразливостей та перевірки на відповідність, безпосередньо в IDE.

Наразі Project Bob доступний у приватній технічній підготовчій версії. Публічна доступність очікується в майбутньому. IBM приймає запити на доступ до IDE через список очікування на своєму сайті.

Головна > Новини > IBM стверджує, що її нове IDE підвищує продуктивність розробників на 45%

Найбільш обговорювані статті

Meta вимагає від розробників використовувати зовнішні платформи, щоб працювати швидшеMeta вимагає від розробників використовувати зовнішні платформи, щоб працювати швидше
Платформа вайб-кодингу Replit додала Connectors — готові інтеграції з Notion, Slack та іншими програмамиПлатформа вайб-кодингу Replit додала Connectors — готові інтеграції з Notion, Slack та іншими програмами
Salesforce випустила інструмент для вайб-кодингу Agentforce VibesSalesforce випустила інструмент для вайб-кодингу Agentforce Vibes
Claude Code лідирує серед ШІ-інструментів розробки, але великі компанії віддають перевагу GitHub CopilotClaude Code лідирує серед ШІ-інструментів розробки, але великі компанії віддають перевагу GitHub Copilot
JetBrains робить ще одне IDE безкоштовним для некомерційного використанняJetBrains робить ще одне IDE безкоштовним для некомерційного використання
Редактор коду Cursor оновлено до версії 1.7Редактор коду Cursor оновлено до версії 1.7
Хакери зламали приватні репозиторії Red Hat на GitHubХакери зламали приватні репозиторії Red Hat на GitHub
В інструмент кодування Jules додали інтерфейс командного рядка та публічний APIВ інструмент кодування Jules додали інтерфейс командного рядка та публічний API
Python-розробники отримали можливість імпортувати в Excel бібліотеки на свій вибірPython-розробники отримали можливість імпортувати в Excel бібліотеки на свій вибір
Який комп’ютер насправді вигідніший – PC чи Mac? Велике дослідження

ChatGPT інтегровано в середовища розробки VS Code, Android Studio, IntelliJ IDEA, PyCharm та інші

Інтеграція GPT через API: 5 способів збільшити прибуток бізнесу за допомогою ШІ

План IBM замінити розробників штучним інтелектом провалився

Програміст IBM не працює вже 15 років: його не можуть звільнити і платять десятки тисяч доларів

40% працівників змушені перекваліфікуватися в найближчі роки через ШІ — дослідження IBM

Вчені Google здійснили прорив в розробці квантового комп’ютера

Любов до IntelliJ IDEA та інтегровані AI-асистенти

Середовища розробки WebStorm і Rider IDE стали безкоштовними

Microsoft планує масштабне оновлення Visual Studio

Luxoft відкрила два гібридні офіси в Європі

IBM скоротили тисячі працівників. Серед них багато Senior-програмістів

ChatGPT для macOS тепер може сам редагувати код у IDE

Середовище розробки IntelliJ IDEA оновлено до версії 2025.1

Найкращі IDE для Python: обираємо редактор коду та середовище розробки

У Visual Studio покращили автодоповнення коду через Copilot

IBM скорочує персонал у США, збільшуючи найм малодосвідчених співробітників в Індії

Чи можете ви програмувати, не дивлячись на екран?

Як флагман IT-аутсорсинга в Україні NIX отримав престижну нагороду Stevie Awards

Середовище розробки CLion стає безкоштовним для некомерційного використання

JetBrains додає агента кодування Junie в середовище розробки CLion

Доступ до інструментів штучного інтелекту в IDE JetBrains тепер надається лише за наявності підписки

Середовище розробки Apache NetBeans оновлено до 24-ої версії

JetBrains розповіла про плани оновлення середовища розробки Rider

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
Новини - 4 тижні назад
В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту
Новини - 4 тижні назад
Claude тепер може створювати та редагувати файли
Новини - 4 тижні назад
«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine
Новини - 4 тижні назад
Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи
Новини - 1 місяць назад
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
Новини - 1 місяць назад
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
Новини - 2 тижні назад
Набридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути
Новини - 2 тижні назад
Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження
Новини - 4 тижні назад
Новачки все менше шукають роботу у фронтенді

Новини

Мова програмування Python оновлена до версії 3.14

 12 години назад

IBM стверджує, що її нове IDE підвищує продуктивність розробників на 45%

 14 години назад

Google надасть українським студентам безоплатний доступ до Gemini 2.5 Pro та Google AI Pro

 17 години назад

JetBrains і Zed розробляють протокол, який дозволить агентам працювати в будь-якому редакторі коду

 17 години назад

Google випустила модель для роботи з user-інтерфейсом Gemini 2.5 Computer Use

 19 години назад

Подорожчання американських робочих віз H-1B позитивно вплине на український аутсорс — експерти

 2 дні назад

Запуск кількох програм Office спричиняє проблеми з Copilot

 2 дні назад

Microsoft закрила можливість інсталяції Windows 11 без підключення до інтернету

 2 дні назад

Новий інструмент Google CodeMender миттєво виправляє баги та переписує код

 2 дні назад

Анонси OpenAI: інструменти розробки «міні-додатків» Apps SDK та агентів AgentKit. Codex стає загальнодоступним

 2 дні назад

Спецпроєкти

Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
🚀 Ethereum Meetup у Львові!
Топ текстів тижня
1.
Новий тренд у розробці: очистка коду, згенерованого штучним інтелектом
2.
JetBrains робить ще одне IDE безкоштовним для некомерційного використання
3.
Хакери зламали приватні репозиторії Red Hat на GitHub
4.
Gmail додає наскрізне шифрування на відправку електронних листів будь-кому
5.
Новий інструмент Google CodeMender миттєво виправляє баги та переписує код
6.
Google надасть українським студентам безоплатний доступ до Gemini 2.5 Pro та Google AI Pro
7.
Google вимагає по $25 з кожного Android-розробника «за верифікацію». Але будуть виключення
8.
Claude Code лідирує серед ШІ-інструментів розробки, але великі компанії віддають перевагу GitHub Copilot
9.
Редактор коду Cursor оновлено до версії 1.7
10.
Кількість IT-вакансій в Україні за квартал зросла на 12%. Це рекордний показник з початку війни

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: