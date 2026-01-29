Лінус Торвальдс написав інструкцію, що робити з Linux, якщо з ним щось станеться

Лінус Торвальдс додав в ядро Linux файл Project continuity — коміт з планом дій, якщо він більше не зможе виконувати роль головного мейнтейнера проекту. Нагадаємо, цю посаду він займає вже 34 роки.

Судячи зі змісту інструкції, передача Linux «спадкоємцю» не передбачається. Документ фіксує те, як спільнота має діяти у кризовій ситуації без попередньої підготовки. Раніше подібні питання в Linux вирішувалися неформально, тепер цей процес вперше описано письмово.

У коміті згадується реліз 4.19 у 2018 році – момент, коли Торвальдс тимчасово відійшов від проекту. Тоді стало очевидно, що навіть за розвиненої системи супроводжуючих відсутність однієї людини створює управлінську невизначеність. Новий документ є спробою цю невизначеність усунути.

Отже, у випадку «раптової відсутності» Торвальдса проект Linux не переходить під контроль одного нового лідера автоматично. Запроваджується колективне управління.

Організатор останнього Linux Maintainers Summit зобов’язаний протягом 72 годин зібрати обговорення з учасниками саміту та Technical Advisory Board (TAB) Linux Foundation.

Ця група розглядає варіанти подальшого управління репозиторієм: тимчасові чи постійні, індивідуальні чи колегіальні.

Ключова мета формулюється у тексті — зберегти довгострокове здоров’я проекту та спільноти, а не просто «призначити заміну».

Якщо з моменту останнього Саміту супроводжуючих минуло 15 місяців, склад учасників визначає TAB. Через два тижні після зустрічі спільнота отримує публічне роз’яснення подальших кроків через офіційну розсилку kernel.org.

Варто зауважити, що Лінус Торвальдс почуває себе добре і поки не висловлював жодного бажання залишити керівництво проектом Linux. Два місяці тому він навіть заявив, що не проти вайб-кодингу, але не для професійної розробки