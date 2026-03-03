«Будуть платити за кожне скачування»: проекти з відкритим кодом придумали, де знайти гроші

Схоже, проекти open source знайшли часткове вирішення однієї з найбільш болючих для себе проблем — нестачі фінансування. На останньому саміті Linux Foundation було запропоновано запровадження багаторівневої системи оплати. Ініціатором виступили Maven Central, реєстр програм Java, та інші популярні репозиторії, пише The Register.

Суть пропозиції в тому, що поодинокі розробники та невеликі команди все ще зможуть завантажувати проекти з відкритим кодом безкоштовно, але великим комерційним проектам доведеться платити за кожне завантаження. Браян Фокс, який контролює Maven Central, пояснив, що з його репозиторію 82% завантажень надходить від менш ніж 1% IP-адрес.

Масштаби проблеми можна зрозуміти по статистиці. За даними Фокса, минулого року великі репозиторії обробили 10 трильйонів завантажень. Це вдвічі більше, ніж пошукові запити Google за весь рік.

Більш глибоке дослідження проблеми виявило, що деякі компанії використовують репозиторії з відкритим кодом так, ніби вони є сервісом з доставки контенту. Наприклад, одна компанія може завантажувати один і той самий код сотні тисяч разів кожного дня. Те саме відбувається і наступного дня, і післязавтра. Власники та мейнтейнери проектів open source вважають це неприйнятним. На їхню думку, бізнес ставився до репозиторіїв з відкритим кодом як до безкоштовної, безкінечної інфраструктури. Насправді реальність така, що витрати на трафік, репозиторій, персонал та дотримання вимог постійно зростають.

Якщо пропозиція, озвучена на саміті Linux Foundation, буде втілена в життя, то програмне забезпечення з відкритим кодом все ще залишиться безкоштовним, але з певними умовами. Зміни, як сподівається Браян Фокс, можуть початись вже з другого кварталу цього року.

Нагадаємо, що більшість проектів open source тримаються на одному розробнику.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn