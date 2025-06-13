Google вперше приховала код Pixel. Відкрите майбутнє Android під питанням

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Google приховала вихідний код, пов’язаний з підтримкою пристроїв Pixel на платформі Android. У день релізу Android 16 компанія Google розмістила в репозиторії AOSP (Android Open Source Project) вихідний код операційної системи, але на відміну від минулих років, цього разу в ньому не було DeviceTree-специфікації для пристроїв Pixel та іншого специфічного для цього апаратного забезпечення коду. Про це повідомляє Developer-Tech.

Для пересічного користувача це може здатися технічними дрібницями, але відсутність коду Pixel створює серйозний головний біль для спільноти розробників, які створюють власні версії Android. Без коду, який включає дерева пристроїв, бінарні файли драйверів та пов’язані компоненти, створення власних збірок стає набагато складнішим, що потенційно може вплинути на все: від розробки функцій до досліджень безпеки.

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Сенґ Чау, віце-президент Google, який відповідає за платформу Android, написав на X, що чутки щодо згортання репозиторію AOSP не відповідають дійсності. Код продовжить публікуватися в AOSP і Android залишиться відкритою платформою, придатною для адаптації до нових пристроїв і апаратних архітектур. Чау не згадав про приховування коду Pixel, однак заявив, що в якості еталонного пристрою для AOSP пропонується використовувати відкритий віртуальний пристрій Cuttlefish.

Нагадаємо, що кілька днів тому CEO Google Сундар Пічаї повідомив, що інструменти штучного інтелекту пришвидчили розробку на 10%. Зараз понад 30% нового коду в Google створюється за допомогою ШІ, що на 5% більше, ніж у жовтні 2024 року.

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