«Ви все не так зрозуміли»: Microsoft заперечує, що її штучний інтелект навчають на скріншотах Windows 11

Microsoft стверджує, що не використовує дані користувачів для навчання свого штучного інтелекту. Однак компанія не заперечила, що її інструмент Gaming Copilot знімає скріншоти екрану Windows 11 під час гри користувачів в комп’ютерні ігри, повідомляє Tom’s Hardware.

«Коли ви активно використовуєте Gaming Copilot в Game Bar, він може використовувати скріншоти вашого ігрового процесу, щоб краще зрозуміти, що відбувається у вашій грі, і надавати вам корисніші відповіді. Ці скріншоти не використовуються для навчання моделей штучного інтелекту, а Gaming Copilot — це додаткова функція, яка має доступ до ігрового процесу лише тоді, коли ви граєте в гру та активно її використовуєте», — йдеться у відповіді Microsoft.

Компанія також уточнила, що Gaming Copilot окремо може використовувати свої текстові або голосові розмови з гравцями, щоб допомогти навчати та вдосконалювати штучний інтелект. Але при цьому гравці можуть налаштувати параметри конфіденційності Gaming Copilot, відвідавши «Налаштування» в ігровій панелі, а потім «Налаштування конфіденційності».

Нагадаємо, що кілька днів тому один користувач поскаржився на форумах ResetEra, заявивши, що мережевий трафік його операційної системи показує, що Gaming Copilot надсилає інформацію про його дії на сервери Microsoft, у тому числі приватні дані на його екрані: «включно з грою, в яку я граю за угодою про нерозголошення». Це викликало шквал висвітлення у багатьох ЗМІ.

«Я перевірив налаштування, і за замовчуванням воно налаштоване на навчання на тексті, що відображається на екрані — воно робить скріншоти всього, розпізнає символи тексту з гри та надсилає їх до MS. Потім Microsoft використовує те, що ви робите, для навчання своїх моделей штучного інтелекту», — написав геймер.

Наразі залишається незрозумілим, чи надсилає Gaming Copilot дані знімків екрана на зовнішній сервер, чи обробка даних обмежується вбудованим нейронним процесором системи.