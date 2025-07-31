Індійський айтівець створивши ШІ-двійника своєї колишньої. Жінка дізналася про підробку зі ЗМІ, які писали про старт її порно-кар’єри

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Індійський IT-фахівець Пратіма Бора створив у 2020 році Instagram-акаунт Babydoll Archi, використавши справжні фото своєї колишньої дівчини Санчі та поступово «покращуючи» їх генеративними інструментами — спершу ChatGPT і Dzine. За кілька років штучна «інфлюенсерка» зібрала 1,4 млн підписників і почала приносити прибуток: поліція оцінює заробіток у понад 1 млн рупій, із яких 300 тис. автор отримав усього за п’ять днів до затримання. Про це повідомили в Dev.ua.

Колишня дівчина айтівця, яка є «власницею» зовнішності нічого не підозрювала, доки місцеві медіа не повідомили про її нібито плани підкорити порноіндустрію США. Обурена родина звернулася до поліції 11 липня 2025 р., наступного дня Бору заарештували. Йому інкримінують нелегальну монетизацію зображень та кіберзлочини, що передбачає до 10 років ув’язнення. Влада вилучила ноутбук, телефони й банківські документи, які підтверджують прибуток від фейкового профілю.

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