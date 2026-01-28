logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 28/01/2026 16:13

83% індійських IT-працівників страждають від вигорання. Кожен четвертий працює понад 70 годин на тиждень

Дмитро Сімагін

Журналіст

Індійську IT-галузь, в якій працює понад 5 мільйонів людей, накрила хвиля самогубств та масові звільнення, спричинені широким впровадженням штучного інтелекту. У Бенґалуру, 13-мільйонній «Кремнієвій долині» Індії, більшість опитаних айтівців заявили, що очікують подальшого погіршення умов праці, пише Rest of World.

У штаті Карнатака, де знаходиться Бенґалуру, працівники технологічної галузі становлять разюче непропорційно високу частку пацієнтів, які звертаються за трансплантацією через відмову органів. Дослідження показало, що 84% з них мали захворювання печінки, пов’язане з тривалою сидячою роботою та високим рівнем стресу.

Аналіз місцевих новин виявив 227 зареєстрованих випадків самогубств серед індійських працівників IT-компаній за період з 2017 по 2025 рік. Джаянта Мухопадхай, старший професор інформатики та інженерії в технологічному інституті Харагпур, назвав ситуацію з психічним здоров’ям серед IT-працівників «дуже тривожною», а самогубства «відображенням» стану галузі.

Тим часом Нараяна Мурті, мільярдер і співзасновник IT-компанії Infosys, нещодавно закликав до 70-годинного робочого тижня. С.Н. Субрахманян, керівник компанії L&T, наполягає на 90-годинному робочому тижні замість законодавчого максимуму в 48 годин.

Мухопадхай вважає, що негативні зміни почались з часів пандемії Covid-19, коли й без того інтенсивна робоча культура перейшла на новий рівень. Зростання популярності роботи з дому призвело до розмиття меж між роботою та особистим життям працівників. За його словами, поява штучного інтелекту прискорила негативну динаміку, оскільки завдання початкового рівня тепер легко автоматизуються. Це призводить до надлишку робочої сили: згідно зі звітом за 2024 рік, лише 10% з 1,5 мільйона випускників IT-факультетів Індії мають можливість знайти роботу за фахом.

Будівлі IT-компаній в Бенґалуру

Експерти вважають, що індустрія розробки програмного забезпечення в Індії особливо вразлива до поширення штучного інтелекту. Хоча сектор розробки продуктів у галузі зростає, його основою залишається аутсорсинг: надання економічно ефективних послуг за допомогою високоосвічених працівників. Американські компанії вже давно звикли знижувати свої операційні витрати, використовуючи аутсорсингових індійських працівників для таких посад, як аналітики даних та програмісти початкового рівня. Багато з цих робочих місць зараз замінюються штучним інтелектом.

Тепер працівники побоюються, що наступними можуть стати керівники проектів середньої ланки та інженери з обслуговування, які виправляють помилки та роблять незначні оновлення.

Восени 2025 року місцевий IT-гігант Tata Consultancy Services, якого вважають найбільшим роботодавцем у приватному секторі Індії, скоротив майже 20 000 робочих місць у рамках переходу на інструменти штучного інтелекту. Кілька інших аутсорсингових компаній наслідували цей приклад, також посилаючись на переорієнтацію на штучний інтелект.

Радимо почитати: «600-1000 кандидатів на одну вакансію»: як українська IT-компанія відкривала офіс в Індії

Головна > Новини > 83% індійських IT-працівників страждають від вигорання. Кожен четвертий працює понад 70 годин на тиждень

Найбільш обговорювані статті

Кількість нових програм в App Store за рік зросла на 60%Кількість нових програм в App Store за рік зросла на 60%
Заснований українцями стартап Preply отримав оцінку в $1,2 млрдЗаснований українцями стартап Preply отримав оцінку в $1,2 млрд
Blue Origin запускає супутниковий інтернет TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/секBlue Origin запускає супутниковий інтернет TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/сек
Найбільш популярне середовище керування SQL тепер підтримує автозавершення коду GitHub CopilotНайбільш популярне середовище керування SQL Server тепер підтримує автозавершення коду GitHub Copilot
Розвиток штучного інтелекту доведеться уповільнити, щоб «врятувати суспільство» — голова JP MorganРозвиток штучного інтелекту доведеться уповільнити, щоб «врятувати суспільство» — голова JP Morgan
«Вони використовували вайб-кодинг»: хакер створив каталог «небезпечних додатків»«Вони використовували вайб-кодинг»: хакер створив каталог «небезпечних додатків»
Міноборони України разом з Palantir починає тестування військових моделей штучного інтелектуМіноборони України разом з Palantir починає тестування військових моделей штучного інтелекту
JetBrains інтегрувала Codex в свої IDE та показала, як з ним працюватиJetBrains інтегрувала Codex в свої IDE та показала, як з ним працювати
Microsoft представляє новий інструмент WinApp CLI, який спрощує розробку програм для WindowsMicrosoft представляє новий інструмент WinApp CLI, який спрощує розробку програм для Windows
Python-програміст з 9 роками досвіду «вигорів» і почав виготовляти столи

Як зберігати продуктивність коли все задовбало?

«Якщо почалася депресія, на вихід знадобиться від 1,5 роки»: як зрозуміти, що ви вигоріли на роботі (і що з цим робити)

Як впоратися з вигоранням в IT: стратегії та практичні поради

«Ти наче живеш чужим життям»: психологиня пояснила, чому айтівці часто страждають від вигоряння

«Батько індійського IT»: вихідні для працівників — це помилка

Панацея від вигорання: компанії вдоволені запровадженням 4-денного робочого тижня

Від вигорання на роботі страждають 83% розробників ПЗ

IBM скорочує персонал у США, збільшуючи найм малодосвідчених співробітників в Індії

«600-1000 кандидатів на одну вакансію»: як українська IT-компанія відкривала офіс в Індії

IBM скорочує розробників у Китаї, але збільшує їх в Індії

Google подає до суду на розробника, який розкрив таємниці компанії

Індійських айтівців просять «не працювати більше 46 годин на тиждень»

Індійський айтівець створивши ШІ-двійника своєї колишньої. Жінка дізналася про підробку зі ЗМІ, які писали про старт її порно-кар'єри

Вчені виявили шість причин вигорання розробників відкритого ПЗ

Топ текстів
- 1 місяць назад
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Спецпроєкти - 1 місяць назад
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Новини - 3 тижні назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 1 місяць назад
«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ
Новини - 1 місяць назад
OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT
Новини - 2 тижні назад
GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень
Новини - 4 тижні назад
OpenAI пропонує безкоштовний доступ до ChatGPT Plus
Новини - 4 тижні назад
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
Новини - 3 тижні назад
Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році

Новини

83% індійських IT-працівників страждають від вигорання. Кожен четвертий працює понад 70 годин на тиждень

 28.01.2026 16:13

Агент кодування Mistral Vibe 2.0 став більш точним, але подорожчав

 28.01.2026 15:10

Мінцифри просить всіх поділитись даними для навчання національної LLM

 28.01.2026 11:45

1,5 млн встановлень мають два шкідливих розширення VS Code. Вони викрадають ваш код

 28.01.2026 10:41

OpenAI випустила безкоштовний текстовий редактор на базі ChatGPT

 28.01.2026 09:34

Через автоматизацію кандидати все частіше відмовляються від коротких резюме

 27.01.2026 15:57

Нове розширення MCP Apps дозволяє відкривати сторонні сервіси в Claude

 27.01.2026 15:01

Kimi 2.5 стала першою LLM-моделлю, яка вміє писати код по зображенню та відео

 27.01.2026 12:42

Gemini тепер сам підбирає найкращий час для онлайн-зустрічей

 27.01.2026 11:39

В Instagram, Facebook і WhatsApp з'являться преміум-підписки

 27.01.2026 09:38

Спецпроєкти

ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Топ текстів тижня
1.
Незважаючи на протести, Microsoft запустить функцію, яка відстежує місцезнаходження співробітників
2.
«Вони використовували вайб-кодинг»: хакер створив каталог «небезпечних додатків»
3.
JetBrains інтегрувала Codex в свої IDE та показала, як з ним працювати
4.
Заснований українцями стартап Preply отримав оцінку в $1,2 млрд
5.
У Сумах програміст судився з роботодавцем через повернення до офісу
6.
Бельгійський розробник створив мову програмування, не написавши жодного рядка коду
7.
Blue Origin запускає супутниковий інтернет TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/сек
8.
Міноборони України разом з Palantir починає тестування військових моделей штучного інтелекту
9.
Microsoft представляє новий інструмент WinApp CLI, який спрощує розробку програм для Windows
10.
Розвиток штучного інтелекту доведеться уповільнити, щоб «врятувати суспільство» — голова JP Morgan

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: