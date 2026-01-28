83% індійських IT-працівників страждають від вигорання. Кожен четвертий працює понад 70 годин на тиждень

Індійську IT-галузь, в якій працює понад 5 мільйонів людей, накрила хвиля самогубств та масові звільнення, спричинені широким впровадженням штучного інтелекту. У Бенґалуру, 13-мільйонній «Кремнієвій долині» Індії, більшість опитаних айтівців заявили, що очікують подальшого погіршення умов праці, пише Rest of World.

У штаті Карнатака, де знаходиться Бенґалуру, працівники технологічної галузі становлять разюче непропорційно високу частку пацієнтів, які звертаються за трансплантацією через відмову органів. Дослідження показало, що 84% з них мали захворювання печінки, пов’язане з тривалою сидячою роботою та високим рівнем стресу.



Аналіз місцевих новин виявив 227 зареєстрованих випадків самогубств серед індійських працівників IT-компаній за період з 2017 по 2025 рік. Джаянта Мухопадхай, старший професор інформатики та інженерії в технологічному інституті Харагпур, назвав ситуацію з психічним здоров’ям серед IT-працівників «дуже тривожною», а самогубства «відображенням» стану галузі.

Тим часом Нараяна Мурті, мільярдер і співзасновник IT-компанії Infosys, нещодавно закликав до 70-годинного робочого тижня. С.Н. Субрахманян, керівник компанії L&T, наполягає на 90-годинному робочому тижні замість законодавчого максимуму в 48 годин.

Мухопадхай вважає, що негативні зміни почались з часів пандемії Covid-19, коли й без того інтенсивна робоча культура перейшла на новий рівень. Зростання популярності роботи з дому призвело до розмиття меж між роботою та особистим життям працівників. За його словами, поява штучного інтелекту прискорила негативну динаміку, оскільки завдання початкового рівня тепер легко автоматизуються. Це призводить до надлишку робочої сили: згідно зі звітом за 2024 рік, лише 10% з 1,5 мільйона випускників IT-факультетів Індії мають можливість знайти роботу за фахом.

Експерти вважають, що індустрія розробки програмного забезпечення в Індії особливо вразлива до поширення штучного інтелекту. Хоча сектор розробки продуктів у галузі зростає, його основою залишається аутсорсинг: надання економічно ефективних послуг за допомогою високоосвічених працівників. Американські компанії вже давно звикли знижувати свої операційні витрати, використовуючи аутсорсингових індійських працівників для таких посад, як аналітики даних та програмісти початкового рівня. Багато з цих робочих місць зараз замінюються штучним інтелектом.

Тепер працівники побоюються, що наступними можуть стати керівники проектів середньої ланки та інженери з обслуговування, які виправляють помилки та роблять незначні оновлення.

Восени 2025 року місцевий IT-гігант Tata Consultancy Services, якого вважають найбільшим роботодавцем у приватному секторі Індії, скоротив майже 20 000 робочих місць у рамках переходу на інструменти штучного інтелекту. Кілька інших аутсорсингових компаній наслідували цей приклад, також посилаючись на переорієнтацію на штучний інтелект.

Радимо почитати: «600-1000 кандидатів на одну вакансію»: як українська IT-компанія відкривала офіс в Індії