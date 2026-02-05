logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 05/02/2026 10:29

Сем Альтман розлютився на рекламу Anthropic і звинуватив конкурента, що його сервіси «лише для багатих»

Дмитро Сімагін

Журналіст

Керівник OpenAI Сем Альтман написав великий гнівний пост в X, в якому різко розкритикував рекламні ролики, які конкуруюча компанія Anthropic планує показати на американському телебаченні 8 лютого під час трансляції Супербоулу. За його словами, вони «явно нечесні», а сама компанія Anthropic «авторитарна», оскільки блокує тих клієнтів, які їй не подобаються.

Також Альтман заявив, що Anthropic пропонує «дорогий продукт багатим людям», тоді як OpenAI хоче зробити ChatGPT доступним для всіх і через це змушена вдатись до реклами в своїх сервісах.

Треба визнати, що, як мінімум, один із чотирьох рекламних роликів, які Anthropic вчора виклала на YouTube, справді провокаційний і натякає на продукти OpenAI. Перший з них починається зі слова «ЗРАДА», яскраво намальованого на екрані. Камера показує чоловіка, який палко просить у чат-бота (очевидно, призначеного для зображення ChatGPT) поради, як поговорити з його мамою. Бот, якого зображує блондинка, пропонує кілька класичних порад, після чого перетворюється на рекламу сайту знайомств з дорослими жінками.

В іншому рекламному ролику зображений стрункий молодий чоловік, який шукає поради щодо накачування пресу. Після того, як він назвав чат-боту свій зріст, вік і вагу, бот показує йому рекламу устілок для збільшення зросту.

У своїй рекламі Anthropic іронізує над ідеєю реклами в ChatGPT. У кампанії звучить меседж «Ads are coming to AI. But not to Claude», натякаючи на те, що продукти Anthropic ніколи не матимуть нав’язливих рекламних пропозицій (на відміну від ChatGPT).

Головна > Новини > Сем Альтман розлютився на рекламу Anthropic і звинуватив конкурента, що його сервіси «лише для багатих»

Найбільш обговорювані статті

Україна може допомогти Європі зменшити технологічну залежність від США та Китаю — дослідженняУкраїна може допомогти Європі зменшити технологічну залежність від США та Китаю — дослідження
WhatsApp скоротили на 50 000 рядків, переписавши частину коду C++ на RustWhatsApp скоротили на 50 000 рядків, переписавши частину коду C++ на Rust
Лінус Торвальдс написав інструкцію, що робити з Linux, якщо з ним щось станетьсяЛінус Торвальдс написав інструкцію, що робити з Linux, якщо з ним щось станеться
Гейм-розробники більше не хочуть створювати ігри для XboxГейм-розробники більше не хочуть створювати ігри для Xbox
Google відкрила доступ до генератора ігрових світів Project GenieGoogle відкрила доступ до генератора ігрових світів Project Genie
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Експерти попередили про небезпеку LLM-моделей з відкритим кодомЕксперти попередили про небезпеку LLM-моделей з відкритим кодом
ChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібенChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібен
Використання штучного інтелекту знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників — дослідження AnthropicВикористання штучного інтелекту знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників — дослідження Anthropic
OpenAI готується до релізу GPT-4.1

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

Claude тепер може створювати та редагувати файли

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

Нові тарифи: доступ до ChatGPT коштуватиме $200 на місяць

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Розробника ChatGPT, який звинуватив свою компанію, знайдено мертвим

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

Безкоштовний і без реклами: ChatGPT тепер доступний на iOS

Некомерційна і краще GPT-3: Meta випустила нову мову машинного навчання LLaMa

Anthropic тестує веб-додаток Claude Code

OpenAI презентувала нову нейромережу. Як отримати доступ до ChatGPT o1

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 2 тижні назад
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Новини - 4 тижні назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 1 місяць назад
OpenAI пропонує безкоштовний доступ до ChatGPT Plus
Новини - 3 тижні назад
GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень
Новини - 1 місяць назад
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
Новини - 1 місяць назад
Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році
Новини - 2 тижні назад
Google випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного тексту
Новини - 4 тижні назад
Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту
Новини - 4 тижні назад
Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»

Новини

Сем Альтман розлютився на рекламу Anthropic і звинуватив конкурента, що його сервіси «лише для багатих»

 05.02.2026 10:29

Агенти Claude і Codex інтегровані в GitHub, GitHub Mobile та VS Code

 05.02.2026 09:36

Користувачі Google Meet тепер можуть приєднуватися до дзвінків Microsoft Teams

 04.02.2026 16:42

Кіберполіція затримала групу злочинців, які обкрадали українські банки через POS-термінали

 04.02.2026 15:24

GitHub готує автоматичне рішення для боротьби з низькоякісними пул-реквестами

 04.02.2026 12:29

Російські військові образились на Ілона Маска за відключення Starlink

 04.02.2026 10:34

Розробники програм для Apple тепер можуть використовувати в Xcode інструменти агентного кодування від OpenAI та Anthropic

 04.02.2026 09:40

Copilot всюди, але лише 3,3% користувачів Microsoft платять за нього

 03.02.2026 16:34

Співзасновник LinkedIn: завдяки штучному інтелекту малі команди можуть конкурувати з великими компаніями

 03.02.2026 15:28

OpenAI випустила Codeх для macOS і розповіла, скільки розробників щомісяця з ним працюють

 03.02.2026 12:28

Спецпроєкти

ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Топ текстів тижня
1.
ChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібен
2.
Лінус Торвальдс написав інструкцію, що робити з Linux, якщо з ним щось станеться
3.
Популярний редактор коду Notepad++ зламано
4.
Google відкрила доступ до генератора ігрових світів Project Genie
5.
У Хмельницькому суд зобов’язав програміста задонатити 100 000 грн на підтримку ЗСУ
6.
«Не відкривайте жодних архівів RAR»: архіватор WinRAR знову використовують для атак на українських користувачів
7.
Використання штучного інтелекту знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників — дослідження Anthropic
8.
«Я створив функцію за два тижні, на яку раніше треба було витратити рік»: розробники Bluesky стверджують, що з традиційним кодуванням «все скінчено»
9.
Російські військові образились на Ілона Маска за відключення Starlink
10.
Гейм-розробники більше не хочуть створювати ігри для Xbox

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: