Сем Альтман розлютився на рекламу Anthropic і звинуватив конкурента, що його сервіси «лише для багатих»

Керівник OpenAI Сем Альтман написав великий гнівний пост в X, в якому різко розкритикував рекламні ролики, які конкуруюча компанія Anthropic планує показати на американському телебаченні 8 лютого під час трансляції Супербоулу. За його словами, вони «явно нечесні», а сама компанія Anthropic «авторитарна», оскільки блокує тих клієнтів, які їй не подобаються.

Також Альтман заявив, що Anthropic пропонує «дорогий продукт багатим людям», тоді як OpenAI хоче зробити ChatGPT доступним для всіх і через це змушена вдатись до реклами в своїх сервісах.

Треба визнати, що, як мінімум, один із чотирьох рекламних роликів, які Anthropic вчора виклала на YouTube, справді провокаційний і натякає на продукти OpenAI. Перший з них починається зі слова «ЗРАДА», яскраво намальованого на екрані. Камера показує чоловіка, який палко просить у чат-бота (очевидно, призначеного для зображення ChatGPT) поради, як поговорити з його мамою. Бот, якого зображує блондинка, пропонує кілька класичних порад, після чого перетворюється на рекламу сайту знайомств з дорослими жінками.

В іншому рекламному ролику зображений стрункий молодий чоловік, який шукає поради щодо накачування пресу. Після того, як він назвав чат-боту свій зріст, вік і вагу, бот показує йому рекламу устілок для збільшення зросту.

У своїй рекламі Anthropic іронізує над ідеєю реклами в ChatGPT. У кампанії звучить меседж «Ads are coming to AI. But not to Claude», натякаючи на те, що продукти Anthropic ніколи не матимуть нав’язливих рекламних пропозицій (на відміну від ChatGPT).