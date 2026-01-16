Replit запускає інструмент вайб-кодингу iOS-додатків

Компанія Replit оголосила про запуск нового веб-інструменту вайб-кодування під назвою Mobile Apps on Replit. Він дозволяє за допомогою текстових запитів природною мовою створювати мобільні додатки для подальшої публікації в App Store, повідомляє блог компанії.

Replit запевняє, що процес створення програми займає лічені хвилини і не потребує знань мов програмування. Більше того: користувач може спостерігати в реальному часі, як генерується його застосунок:

«Просто скажіть Replit Agent, що ви хочете створити, повторіть у чаті, миттєво перегляньте на телефоні та опублікуйте, коли будете готові».

Перш ніж опублікувати додаток на базі Replit, користувачі повинні надіслати його на перевірку до маркетплейсу App Store, який має суворі правила та угоди щодо даних користувачів. За даними Apple, 90% заявок на публікацію програм перевіряються менш ніж за 24 години.

Створений за допомогою Mobile Apps on Replit мобільний застосунок не обмежується статичними екранами. Користувач може створювати повноцінні, готові до роботи додатки із вбудованою базою даних, де зберігаються облікові записи користувачів, контент, логи або структуровані дані. У програму можна додати прийом платежів, SMS, автентифікації або зовнішніх сервісів. Підтримується логіка хостингу та серверної частини: обробка обчислень на сервері, робочих процесів та API.

Нагадаємо, кілька днів тому, виступаючи в подкасті Possible, CEO компанії Replit Амджад Масад заявив, що інструменти вайб-кодингу змінюють баланс сил усередині компаній: керівники більше не залежать від розробників, щоб швидко перевірити свої ідеї.