Новини 13/01/2026 10:48

Oracle оприлюднила плани розвитку Java у 2026 році

У 2026 році команда Oracle з розробки Java працюватиме над досягненням таких цілей, як попередній перегляд типів значень, інкубація відображення коду, попередня компіляція коду (AOT) та завершення структурованого API паралельного використання. Про це в своїй відеопрезентації розповів Нікола Парлог, представник команди розробників Java в Oracle.

Що стосується найбільш відомих проектів OpenJDK, то їхній розвиток перебуває в такому статусі:

  • Valhalla — має об’єднати попередні версії типів значень у другій половині цього року, після чого робота зосередиться на типах, що підтримують значення null, покращеннях масивів та об’єднанні примітивів та обгорток.
  • Babylon — ведеться робота над інтеграцією рефлексії коду, яка дозволяє стороннім фреймворкам аналізувати код Java у лямбда-виразах та обробляти його.
  • Loom — структурований API паралельного програмування буде представлено з невеликими змінами в JDK 26 і, ймовірно, буде завершено до кінця року. Наразі JDK 26 знаходиться на стадії скорочення, а його реліз у робочому середовищі заплановано на 17 березня.
  • Leyden — планує випустити компіляцію коду AOT. Це має на меті покращити час запуску, час досягнення пікової продуктивності та розмір програм Java. 
  • Amber — є наміри представити JEP для константних шаблонів та призначень шаблонів. Це проект зосереджено на створенні менших, орієнтованих на продуктивність функцій мови Java.

І це лише найбільш просунуті функції — інші знаходяться в розробці та обговорюються в цьому епізоді новин Inside Java. Варто зазначити, що робота над цими функціями не означає, що вони будуть випущені у 2026 році.

