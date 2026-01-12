В українських розробників за кордоном зарплати знижуються, в Україні — стабільні або зростають

«Чисті» (після сплати податків) медіанні зарплати українських розробників, які зараз знаходяться за кордоном, за останні 6 місяців скоротились в усіх тайтлах без винятку. Негативна динаміка зафіксована: у Junior — зниження на $55, у Middle — на $82, у Senior — на $30. Найбільш відчутне падіння спостерігається серед фахівців рівня Lead/Staff/Principal і вище (-$200), повідомляє DOU.

На цьому фоні Україна демонструє відносну стабільність: у Middle-розробників навіть помічено незначне зростання зарплат (+$30), у спеціалістів рівнів Junior та Lead/Staff/Principal — без змін. Тоді як у сеньйорів — зниження за пів року (-$200), що відповідає рівню зарплат зими 2024 року. В цілому в грудні 2025 року медіанна зарплата розробника в Україні становила $3450, що на $50 більше, ніж півроку тому.

Найвищі «чисті» медіанні зарплати отримують українські розробники, які зараз проживають у Великій Британії, Канаді, Португалії та Іспанії, а також у тих, хто постійно подорожує. Остання категорія, очевидно, не платить податки в жодній іноземній країні, все ще перебуваючи в статусі українського ФОП.

Найнижчі медіанні зарплати наших співвітчизників зафіксовані в Німеччині, Чехії та Болгарії.

В Україні найвищу медіанну зарплату мають фахівці рівня Lead, які працюють у Mobile та Embedded розробці ($5500). Найбільш високооплачувані Senior-розробники зайняті в System & Infrastructure та Back-end ($4800), а також у Mobile ($4700).

Middle-програмісти найбільше заробляють у платформній, Mobile та Back-end розробці — $2500–2550. Найвища медіанна зарплата серед джунів помічена в Embedded — $1150.

