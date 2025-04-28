Настрої айтівців за кордоном більш песимістичні, ніж у тих, хто зараз в Україні — опитування
Зараз у пошуку роботи перебуває 13% українських розробників. Водночас, серед тих наших співвітчизників-програмістів, хто зараз проживає за кордоном, ситуація гірша — 19% з них зараз шукають роботу. Про це свідчать результати опитування, проведеного DOU серед 3806 айтівців в України та за кордоном, а також 651 фахівця, хто вперше шукає роботу в ІТ.
Найгірша ситуація спостерігається в Mobile-розробці — 19% в Україні та 38% програмістів за кордоном зараз сидять без роботи. Вище середньої частка в пошуку також серед Embedded-розробників в Україні (18%) і фронтенд-розробників за кордоном (27%).
Якщо брати усіх айтівців, без урахування спеціалізації, то з тих, хто зараз за кордоном, шукають роботу 17% (проти 14% в Україні).
Настрої IT-фахівців за кордоном більш песимістичні, ніж у тих, хто зараз живе й працює в Україні. Українці в Європі і США частіше говорять про готовність змінити сферу роботи.
Протягом останнього року 19% айтівців звільнили з роботи. У 2023 році цей показник становив 16%. Найчастіше компанії звільняли фахівців рівня Senior.
18% IT-спеціалістів у 2024 році залишали роботу з власної ініціативи (у 2023 році таких було 14%).
В Україні найчастіше звільняли дизайнерів (Graphic/Video/2D/3D) і фахівців з продажів/біздеву: понад третина з тих, хто взяв участь в опитуванні, пішли з роботи через скорочення. Серед українських айтівців за кордоном частіше звільняли розробників та тестувальників: протягом минулого року 26% з них були змушені покинути свою компанію.
Найменше безробітних фахівців зараз серед DevOps/SRE (8% з них шукають роботу), у Data-related напрямах (8% Data Scientists/Data/ML/AI Engineers і 10% аналітиків) і серед керівників (CEO, CTO, founder, COO, Director/VP/Head of Engineering, R&D, Innovation тощо — 9% в пошуку). Однак навіть серед цих категорій зросла частка тих, хто зараз без роботи, порівняно з 2023 роком.
Нагадаємо, що кілька тижнів тому стало відомо, що 50-річний IT-фахівець знайшов спосіб заробляти $500 000 на рік, працюючи на дев’яти роботах одночасно.
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