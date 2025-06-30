Baidu відкриває код LLM-моделі Ernie

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Китайський IT-гігант Baidu відкриває вихідний код великої мовного моделі Ernie. Процес буде поступовим і розпочнеться сьогодні, в понеділок. У Китаї вважають, що з моменту появи DeepSeek це стане найбільшою подією на ринку штучного інтелекту, оскільки користувачі отримають доступ до потужної моделі безкоштовно або набагато дешевше, ніж головні конкуренти. Про це пише CNBC.

Раніше Baidu виступала проти відкритого коду в своїх продуктах, віддаючи перевагу закритим рішенням. Однак успіх DeepSeek довів, що відкриті моделі можуть бути не менш конкурентоздатними та надійними.

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На думку професора Університету Південної Каліфорнії Шона Рена, відкриття коду Ernie підвищить стандарти для всієї індустрії, одночасно створивши тиск на такі закриті системи, як ChatGPT та Anthropic, змусивши їх виправдовувати свої високі тарифи. Що стосується розробників, то їм відкриті моделі дають більше свободи при роботі з власними проектами.

CEO Baidu Робін Лі раніше заявляв, що відкритий доступ до Ernie допоможе розробникам по всьому світу створювати програми без обмежень щодо вартості та функціональності. Проте аналітики поки сумніваються, що це різко змінить ринок. Віце-президент Phenom Кліфф Юркевич вважає, що новина пройде непоміченою принаймні для багатьох жителів США, де Baidu маловідома. Він нагадав, що ChatGPT і Microsoft Copilot мають перевагу завдяки інтеграції з іншими сервісами, тоді як відкриті системи вимагають додаткової настройки, що знижує їх привабливість для масового користувача.

Глава OpenAI Сам Альтман заявив, що моделі з відкритим кодом вимагають особливого підходу. Хоча OpenAI традиційно робить ставку на закриті розробки, Альтман вже повідомив, що його компанія також планує випустити відкриту модель цього літа. Конкретні терміни поки не вказані.

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