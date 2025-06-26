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Новини 26/06/2025

Мову програмування Swift буде адаптовано для розробки Android-додатків

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Спільнота розробників Swift оголосила про створення робочої групи, метою якої стане адаптація цієї мови програмування для Android-розробки. Це означає, що незабаром в екосистемі Swift з’явиться повноцінна підтримка операційної системи Android. Зміни торкнуться, зокрема, стандартних бібліотек.

У зону відповідальності новоствореної робочої групи входить:

  • Розвиток і покращення підтримки Android в офіційному дистрибутиві Swift.
  • Створення та оцінка рекомендації щодо покращення та змін стандартної бібліотеки (Foundation та Dispatch) для роботи з ідіомами Android.
  • Визначення рівня підтримки Android API для інтеграції зі Swift.
  • Покращення механізму взаємодії між Swift та Java SDK.
  • Розробка інструментів для налагодження Swift-програм на Android.
  • Консультації сторонніх розробників з додавання підтримки Swift.

Учасниками робочої групи можуть стати будь-які розробники, які бажають зробити внесок у проект адаптації Swift для Android. Усі ключові рішення в групі ухвалюються відповідно до стандартного процесу Swift Evolution. 

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Робоча група проводитиме відкриті відеозустрічі для обговорення робочих питань один раз на два тижні. Для спілкування на форумі Swift створили окрему спільноту, зі списком учасників робочої групи можна ознайомитись на спеціальній сторінці.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому оновлення Swift 6.2 покращило сумісність C++ та Java.

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