logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 12/06/2025

Оновлення Swift 6.2 покращило сумісність C++ та Java

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія Apple випустила оновлення мови програмування Swift та декларативного фреймворку для побудови інтерфейсів користувача SwiftUI. Swift 6.2 покращує паралельність та сумісність з C++ та Java, а в SwiftUI додано підтримку нового дизайну операційних систем Liquid Glass. Про це повідомляє InfoWorld.

Як стверджують в Apple, завдяки новій версії Swift 6.2 розробники можуть поступово впроваджувати Swift в існуючі програми на C++, C та Objective-C, щоб зробити свій код безпечнішим та ефективнішим. Щодо інших новинок Swift 6.2:

  • Проект сумісності між Swift та Java тепер дозволяє розробникам інтегрувати Swift у код Java.
  • Оновлення для паралельного виконання полегшують написання асинхронного та паралельного коду. 
  • Вбудовані масиви дозволяють розробникам оголошувати масиви фіксованого розміру, що дозволяє оптимізувати процес компіляції. 
  • Новий тип Span надає альтернативу небезпечним вказівникам буферів. 

Apple також представила Containerization — проект з відкритим кодом, написаний на Swift для створення та запуску контейнерів Linux на macOS та Apple Silicon.

Оновлення фреймворку SwiftUI стосується підтримки Liquid Glass — нового дизайну операційних систем Apple, який поєднує оптичні властивості скла з відчуттям плинності. SwiftUI також додає нові API у visionOS, нові API WebKit для перенесення веб-контенту в додатки Swift та 3D-діаграми Swift на основі RealityKit, фреймворка Apple для 3D та доповненої реальності.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Найбільш обговорювані статті

СЕО знають, що через штучний інтелект будуть звільнення, але всім брешуть — софтверні інвесториСЕО знають, що через штучний інтелект будуть звільнення, але всім брешуть — софтверні інвестори
Розробники чат-ботів у Китаї відключили функцію розпізнавання зображень під час вступних іспитів у країніРозробники чат-ботів у Китаї відключили функцію розпізнавання зображень під час вступних іспитів у країні
Штрафи у Резерв+ та цифрові відстрочки — Міноборони роз'яснює інформаціюШтрафи у Резерв+ та цифрові відстрочки — Міноборони роз’яснює інформацію
Anthropic випускає чат-бот Claude Gov для секретної та шпигунської роботиAnthropic випускає чат-бот Claude Gov для секретної та шпигунської роботи
Як створити дружній до розробників API: найкращі практичні поради від Favbet Tech
Редактор коду Cursor оновлено до версії 1.0Редактор коду Cursor оновлено до версії 1.0
Новою СЕО Sigma Software стане Катерина Тулузова
У Windows 11 з'явиться новий текстовий редактор Edit, легший за Блокнот. Він працюватиме в командному рядкуУ Windows 11 з’явиться новий текстовий редактор Edit, легший за Блокнот. Він працюватиме з командного рядка
OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200
В iOS 18 знайшли баг, через який слово «Трамп» замінюється на «расист»

Ідеальні Apple MacBook 2020 року здають на брухт через блокування активації

«Компанія вважає етику маркетинговою забаганкою»: Apple відмовила українці в роботі за три дні до виходу

Від iPhone 15 Pro до iPhone 14 Pro Max: огляд та порівняння найпопулярніших смартфонів Apple

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Скільки платять співробітникам Apple, Facebook та інших IT-гігантів: інфографіка

Ранній підйом не зробить тебе успішним: я спробував жити за розкладом дня голови Apple — і це був справжній жах

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

«Все це створив хтось інший»: що було у листі, який написав собі Стів Джобс в останні дні життя

5 гаджетів Apple для школярів і студентів, які спрощують навчання. Зараз з вигодою до 3500 грн

«Всі схопилися за голови»: огляд нових продуктів Apple 2022 від розробника

Чому в AirPods може знизитися гучність: поради щодо діагностики та догляду

7 причин, чому MacBook насправді вигідніший, ніж PC. Детальний розбір

Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів

Як заряджати iPhone правильно? Ці прості поради допоможуть продовжити життя акумулятора

Інтеграція GPT через API: 5 способів збільшити прибуток бізнесу за допомогою ШІ

Як Цитрусу вдалося швидко запустити офіційні продажі новинок Apple і скільки вони коштують

Керівника Apple «попросили» з посади через непристойний жарт: подробиці

Вигідні ціни на техніку Apple та розстрочка на 15 місяців: акція на честь ребрендингу мережі iSpace

Фішки iPhone 15 Pro Max, про які не кожен знає: від можливостей Action Button до параметрів зйомки

 

Swift проти Objective-C: яку мову програмування вигідніше вивчати

Apple оновлює всі свої операційні системи

В iOS знайшли баг: один рядок коду міг перетворити iPhone на «цеглину»

«Податок на Google» приніс Україні 3,5 млрд грн в першому кварталі цього року

Топ текстів
Новини - 2 тижні назад
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS
Новини - 4 тижні назад
Українська ІТ-компанія TechMagic придбала польську Hitteps
Новини - 1 тиждень назад
Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ
Новини - 2 тижні назад
Після 28 травня частина українців можуть втратити бронь від мобілізації
Новини - 3 тижні назад
З 1 червня деякі послуги «Дії» стануть платними
Новини - 1 місяць назад
Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek
Новини - 1 місяць назад
Популярність Python досягла найвищого рівня – TIOBE
Новини - 3 тижні назад
Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini
Новини - 2 тижні назад
«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%
Новини - 4 тижні назад
ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Новини

Незважаючи на зарплати в $2 мільйони, Meta не може утримати фахівців зі штучного інтелекту

 17 хвилин назад

Оновлення Swift 6.2 покращило сумісність C++ та Java

 1 годину назад

Apple почне маркувати мобільні додатки в App Store

 2 години назад

Розробники повинні вдвічі скоротили обсяг коду, який вони пишуть — президент Cisco

 18 години назад

Google віділить $10 мільйонів на підтримку українських стартапів

 20 години назад

IBM побудує перший у світі квантовий комп'ютер із 200 логічними кубитами. Це переверне світ обчислень

 24 години назад

CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%

 1 день назад

OpenAI випускає нову модель o3-pro та знижує на 80% вартість доступу до o3

 1 день назад

Українська ІТ-компанія Atola Technology переходить на чотириденний робочий тиждень

 2 дні назад

Технічна інфраструктура Telegram контролюється людиною, чиї компанії співпрацювали з ФСБ — розслідування

 2 дні назад

Спецпроєкти

Як створити дружній до розробників API: найкращі практичні поради від Favbet Tech
Світові зірки та сучасні інструменти проти загроз: якою була InfoSec Ukraine 2025 – конференція про кібербезпеку
Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин
Топ текстів тижня
1.
СЕО знають, що через штучний інтелект будуть звільнення, але всім брешуть — софтверні інвестори
2.
OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200
3.
ChatGPT отримав доступ до хмарних документів та сторонніх дослідницьких інструментів
4.
У Запоріжжі затримано 35-річного хакера, який зламав 5000 хостинг-акаунтів для майнінгу криптовалют
5.
Новою СЕО Sigma Software стане Катерина Тулузова
6.
Штрафи у Резерв+ та цифрові відстрочки — Міноборони роз’яснює інформацію
7.
Технічна інфраструктура Telegram контролюється людиною, чиї компанії співпрацювали з ФСБ — розслідування
8.
У Windows 11 з’явиться новий текстовий редактор Edit, легший за Блокнот. Він працюватиме з командного рядка
9.
США оголосили нагороду в $10 млн за інформацію про українського хакера, який втік у Росію
10.
«Ринок переповнений пропозиціями з України». Чому українські провайдери здають в оренду власні IPv4-адреси

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: