Оновлення Swift 6.2 покращило сумісність C++ та Java

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Компанія Apple випустила оновлення мови програмування Swift та декларативного фреймворку для побудови інтерфейсів користувача SwiftUI. Swift 6.2 покращує паралельність та сумісність з C++ та Java, а в SwiftUI додано підтримку нового дизайну операційних систем Liquid Glass. Про це повідомляє InfoWorld.

Як стверджують в Apple, завдяки новій версії Swift 6.2 розробники можуть поступово впроваджувати Swift в існуючі програми на C++, C та Objective-C, щоб зробити свій код безпечнішим та ефективнішим. Щодо інших новинок Swift 6.2:

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Проект сумісності між Swift та Java тепер дозволяє розробникам інтегрувати Swift у код Java.

Оновлення для паралельного виконання полегшують написання асинхронного та паралельного коду.

Вбудовані масиви дозволяють розробникам оголошувати масиви фіксованого розміру, що дозволяє оптимізувати процес компіляції.

Новий тип Span надає альтернативу небезпечним вказівникам буферів.

Apple також представила Containerization — проект з відкритим кодом, написаний на Swift для створення та запуску контейнерів Linux на macOS та Apple Silicon.

Оновлення фреймворку SwiftUI стосується підтримки Liquid Glass — нового дизайну операційних систем Apple, який поєднує оптичні властивості скла з відчуттям плинності. SwiftUI також додає нові API у visionOS, нові API WebKit для перенесення веб-контенту в додатки Swift та 3D-діаграми Swift на основі RealityKit, фреймворка Apple для 3D та доповненої реальності.

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