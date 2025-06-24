За рік число ШІ-вакансій у LinkedIn зросло в шість разів

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На платформі ділових контактів LinkedIn спостерігається справжній бум вакансій, пов’язаних зі штучним інтелектом: за останній рік кількість оголошень про роботу, де згадується ШІ, зросла в шість разів. Користувачі LinkedIn додають навички, пов’язані зі штучним інтелектом, у свої профілі в 20 разів частіше. Про це повідомив CEO компанії Раян Росланскі, пише Bloomberg.

«Ми бачимо, як хвиля штучного інтелекту охоплює нашу аудиторію. Люди масово позиціонують себе як ШІ-фахівців — іноді навіть не маючи відповідного досвіду», — каже Росланські.

Зміни торкнулися не лише користувачів, а й самої архітектури платформи. За словами керівника LinkedIn, сервіс тепер працює за моделлю генеративних підказок: рекомендації в стрічці формуються як результат запиту до штучного інтелекту, в якому враховуються дані профілю, історія активності та інтереси користувача.

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Також змінилася система пошуку вакансій: замість традиційних фільтрів та ключових слів LinkedIn пропонує інтерфейс природною мовою, що дозволяє формулювати бажання як запит до ШІ: наприклад, «Я хочу працювати у стартапі, пов’язаному з екологією».

Незважаючи на повсюдне використання штучного інтелекту, користувачі LinkedIn зберігають обережність у використанні генеративного контенту. Причина полягає у репутаційних ризиках. «LinkedIn – це ваше онлайн-резюме. Люди навряд чи опублікують тут неякісний текст, який згенерував чат-бот, — їх просто розкритикує професійна спільнота», — зазначає Росланські.

За його словами, «очевидно згенеровані» пости часто зазнають публічного засудження, що може вплинути на кар’єрні перспективи користувача. Саме тому, незважаючи на запуск власного інструменту генерації тексту, його популярність виявилася нижчою за очікування: більшість користувачів воліють переписувати тексти, генеровані чат-ботом, вручну, надаючи їм унікальність та власний стиль.

Нагадаємо, що соціальна мережа ділових контактів LinkedIn нещодавно відмовилась від ключових слів при пошуку роботи. Тепер замість простого аналізу ключових слів штучний інтелект глибше оцінюватиме опис вакансій та навички кандидатів.

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