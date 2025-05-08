Інструмент пошуку роботи на LinkedIn тепер не враховує ключові слова

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Соціальна мережа ділових контактів LinkedIn відмовилась від ключових слів при пошуку роботи. Тепер замість простого аналізу ключових слів штучний інтелект глибше оцінюватиме опис вакансій та навички кандидатів. Про це повідомляє Engadget.

За словами менеджера продуктів LinkedIn Рохана Раджива, система стала краще розуміти природну мову, що має полегшити пошук. Раніше користувачі повинні були вводиди чіткий перелік своїх навичок або посад. Тепер можна просто описати, що ви шукаєте, а ШІ допоможе знайти точний збіг. Наприклад, замість стандартного пошуку за словом «маркетолог» можна використовувати складніші запити на кшталт «бізнес-розвиток в ігровій індустрії».

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Для преміум-користувачів LinkedIn пропонує додатковий функціонал. Тепер вони можуть використовувати штучний інтелект для підготовки до співбесід, репетирувати відповіді на типові питання та навіть отримувати підказки для презентацій. Крім того, LinkedIn почне показувати користувачам, коли компанія активно переглядає відгуки на вакансії.

Представник платформи попереджає, що новий функціонал не вирішить усіх проблем працевлаштування. Число претендентів зростає швидше, ніж кількість вакансій, а масові відгуки лише ускладнюють завдання рекрутерам.

LinkedIn хоче змінити підхід до пошуку роботи, допомагаючи кандидатам знаходити «правильні» вакансії, а не просто надсилати резюме на десятки позицій. Поки що нова функція доступна лише англійською мовою, але LinkedIn планує розширити її в майбутньому і на інші ринки.

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