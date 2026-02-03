Співзасновник LinkedIn: завдяки штучному інтелекту малі команди можуть конкурувати з великими компаніями

Співзасновник LinkedIn Рід Гоффман заявив, що штучний інтелект змінює можливості малих команд — тепер вони можуть вільно конкурувати з великими компаніями. У розмові на подкасті Possible він зазначив, що 15 людей, які використовують штучний інтелект, можуть конкурувати зі 150, які відкидають цю можливість. На переконання Гоффмана, це докорінно змінює можливості малих стартапів, пише Business Insider.

«Малі команди мають більш чітке розуміння завдань — те, що великі організації не можуть відтворити. Штучний інтелект посилює цей ефект, тому що дозволяє створювати системи, які виявляють закономірності всередині цього контексту», — пояснив мільярдер.

В інтерв’ю з розробником штучного інтелекту Партом Патілом Гоффман навів приклад використання комбінації Codex і Claude Code для створення французького перекладу для свого подкасту. Завдяки цим інструментам стало можливим увімкнути конвеєри перекладу не тільки для французької, але й для 68 інших мов.

«Це приклад нашого робочого процесу, коли те, що раніше здавалося неймовірно складним — можливо, занадто дорогим у реалізації – потім стає чимось, що легко почати прототипувати», — розповів Гоффман.

Експерти все частіше говорять про те, що штучний інтелект здатний прискорити поширення так званих «компактних команд» — компаній із мінімальною кількістю співробітників, але високим ступенем автоматизації, що може знизити бар’єри для запуску нових проектів. З іншого боку, це посилить тиск на ринку праці, де роль окремих фахівців поступово змінюється.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року на LinkedIn з’явився ШІ-пошук, який дозволяє знайти людей з конкретними навичками.