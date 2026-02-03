logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 03/02/2026 15:28

Співзасновник LinkedIn: завдяки штучному інтелекту малі команди можуть конкурувати з великими компаніями

Дмитро Сімагін

Журналіст

Співзасновник LinkedIn Рід Гоффман заявив, що штучний інтелект змінює можливості малих команд — тепер вони можуть вільно конкурувати з великими компаніями. У розмові на подкасті Possible він зазначив, що 15 людей, які використовують штучний інтелект, можуть конкурувати зі 150, які відкидають цю можливість. На переконання Гоффмана, це докорінно змінює можливості малих стартапів, пише Business Insider.

«Малі команди мають більш чітке розуміння завдань — те, що великі організації не можуть відтворити. Штучний інтелект посилює цей ефект, тому що дозволяє створювати системи, які виявляють закономірності всередині цього контексту», — пояснив мільярдер.

В інтерв’ю з розробником штучного інтелекту Партом Патілом Гоффман навів приклад використання комбінації Codex і Claude Code для створення французького перекладу для свого подкасту. Завдяки цим інструментам стало можливим увімкнути конвеєри перекладу не тільки для французької, але й для 68 інших мов.

«Це приклад нашого робочого процесу, коли те, що раніше здавалося неймовірно складним — можливо, занадто дорогим у реалізації – потім стає чимось, що легко почати прототипувати», — розповів Гоффман.

Експерти все частіше говорять про те, що штучний інтелект здатний прискорити поширення так званих «компактних команд» — компаній із мінімальною кількістю співробітників, але високим ступенем автоматизації, що може знизити бар’єри для запуску нових проектів. З іншого боку, це посилить тиск на ринку праці, де роль окремих фахівців поступово змінюється.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року на LinkedIn з’явився ШІ-пошук, який дозволяє знайти людей з конкретними навичками.

Головна > Новини > Співзасновник LinkedIn: завдяки штучному інтелекту малі команди можуть конкурувати з великими компаніями

Найбільш обговорювані статті

ChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібенChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібен
1,5 млн встановлень мають два шкідливих розширення VS Code. Вони викрадають ваш код1,5 млн встановлень мають два шкідливих розширення VS Code. Вони викрадають ваш код
Мінцифри просить всіх поділитись даними для навчання національної LLMМінцифри просить всіх поділитись даними для навчання національної LLM
Агент кодування Mistral Vibe 2.0 став більш точним, але подорожчавАгент кодування Mistral Vibe 2.0 став більш точним, але подорожчав
83% індійських IT-працівників страждають від вигорання. Кожен четвертий працює понад 70 годин на тиждень83% індійських IT-працівників страждають від вигорання. Кожен четвертий працює понад 70 годин на тиждень
Автор «вайб-кодингу» прогнозує «слопокаліпсис» — лавину низькоякісного згенерованого коду на GitHubАвтор «вайб-кодингу» прогнозує «слопокаліпсис» — лавину низькоякісного згенерованого коду на GitHub
ФБР закрило форум російських кіберзлочинців RAMPФБР закрило форум російських кіберзлочинців RAMP
«Не відкривайте жодних архівів RAR»: архіватор WinRAR знову використовують для атак на українських користувачів«Не відкривайте жодних архівів RAR»: архіватор WinRAR знову використовують для атак на українських користувачів
WhatsApp скоротили на 50 000 рядків, переписавши частину коду C++ на RustWhatsApp скоротили на 50 000 рядків, переписавши частину коду C++ на Rust
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

Вчені Стенфорда створили аналог ChatGPT за $600 та виклали його на GitHub

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

9 сервісів зі штучним інтелектом для айтівців

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження

Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

І код напише, і таблиці заповнить: 10 корисних інструментів зі штучним інтелектом для айтівців

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Штучний інтелект повністю автоматизує 300 млн робочих місць — Goldman Sachs

Ідея для стартапу: програміст продає написані ChatGPT фітнес-плани по $15

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

«GPT-4 може стати останнім великим досягненням»: CEO OpenAI заявив, що стратегія компанії приречена

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 2 тижні назад
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Новини - 4 тижні назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 3 тижні назад
GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень
Новини - 1 місяць назад
OpenAI пропонує безкоштовний доступ до ChatGPT Plus
Новини - 1 місяць назад
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
Новини - 4 тижні назад
Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році
Новини - 2 тижні назад
Google випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного тексту
Новини - 4 тижні назад
Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту
Новини - 4 тижні назад
Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»

Новини

Copilot всюди, але лише 3,3% користувачів Microsoft платять за нього

 03.02.2026 16:34

Співзасновник LinkedIn: завдяки штучному інтелекту малі команди можуть конкурувати з великими компаніями

 03.02.2026 15:28

OpenAI випустила Codeх для macOS і розповіла, скільки розробників щомісяця з ним працюють

 03.02.2026 12:28

Вразливість Microsoft Office використовують для атак з нібито попередженням Укргідрометцентру

 03.02.2026 10:09

Google тестує інструмент для перенесення в Gemini діалогів з ChatGPT та інших чат-ботів

 03.02.2026 09:14

Популярний редактор коду Notepad++ зламано

 02.02.2026 16:46

Україна може допомогти Європі зменшити технологічну залежність від США та Китаю — дослідження

 02.02.2026 15:53

Anthropic додала агентні плагіни в інструмент автоматизації Cowork

 02.02.2026 13:35

Реліз генератора ігрових світів Project Genie від Google обвалив акції геймдев-компаній

 02.02.2026 12:11

«Я створив функцію за два тижні, на яку раніше треба було витратити рік»: розробники Bluesky стверджують, що з традиційним кодуванням «все скінчено»

 02.02.2026 10:47

Спецпроєкти

Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Топ текстів тижня
1.
Лінус Торвальдс написав інструкцію, що робити з Linux, якщо з ним щось станеться
2.
ChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібен
3.
1,5 млн встановлень мають два шкідливих розширення VS Code. Вони викрадають ваш код
4.
OpenAI випустила безкоштовний текстовий редактор на базі ChatGPT
5.
Мінцифри просить всіх поділитись даними для навчання національної LLM
6.
83% індійських IT-працівників страждають від вигорання. Кожен четвертий працює понад 70 годин на тиждень
7.
Google відкрила доступ до генератора ігрових світів Project Genie
8.
Автор «вайб-кодингу» прогнозує «слопокаліпсис» — лавину низькоякісного згенерованого коду на GitHub
9.
Використання штучного інтелекту знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників — дослідження Anthropic
10.
У Хмельницькому суд зобов’язав програміста задонатити 100 000 грн на підтримку ЗСУ

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: