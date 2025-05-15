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Новини 15/05/2025

OpenAI додала в ChatGPT свою найкращу модель кодування GPT 4.1

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

OpenAI розширює доступ до спеціалізованої LLM-моделі GPT 4.1, додаючи її в ChatGPT. З моменту свого релізу місяць тому з цією моделлю можна було працювати лише через API, повідомляє Neowin.

Тести OpenAI стверджують, що GPT-4.1 найкраща модель для широкого переліку завдань при роботі з кодом. Вона краще виконує інструкції, ніж GPT-4o, та є більш вигідною альтернативою для моделей o3 та o4-mini у співвідношенні ціни та затримки для спрощення завдань кодування.

Усі користувачі тарифних планів ChatGPT Plus, Pro та Team вже мають доступ до GPT-4.1 через опцію вибору моделей в чат-боті. Користувачі планів ChatGPT Enterprise та Edu отримають доступ до моделі найближчими тижнями. Безкоштовні користувачі скористатись перевагами GPT-4.1 поки не зможуть.

GPT-4.1 mini — це зменшена версія моделі GPT-4.1, яка значно краще виконує інструкції, кодує та загалом забезпечує кращі показники інтелекту, ніж GPT-4o mini. Через це OpenAI оголосила, що замінює GPT-4o mini на нову модель GPT-4.1 mini для всіх платних користувачів ChatGPT. Для безкоштовних користувачів ChatGPT, коли вони досягнуть лімітів використання GPT-4o, модель GPT-4.1 mini буде доступна як резервна.

Ще однією приємною новиною стало те, що OpenAI також сьогодні запустила новий Центр оцінки безпеки, який міститиме всі дані, пов’язані зі стандартними оцінками безпеки різних моделей. 

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