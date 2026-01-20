FRACTAL перейменовує свою рекрутингову агенцію на talanovyti

Група українських IT-компаній FRACTAL (ex-Netpeak Group) провела ребрендинг своєї рекрутингової агенції Netpeak Talent. Відтепер вона має назву talanovyti та стає самостійною компанією, яка спеціалізується на наймі для 50+ компаній зі сфер IT, miltech, e-commerce та креативних індустрій.



«96% кандидатів від talanovyti успішно проходять випробувальний термін, в нашій базі 180 000 актуальних резюме на сьогодні. 75% вакансій йде від повторних клієнтів. 20% вакансій в 2025 році ми закрили менше, ніж за 7 днів», — зазначає CEO talanovyti Юлія Комарницька.

Агенція talanovyti має вдалі кейси співпраці з успішними і відомими бізнесами, серед яких Work.ua, OLX, banda, Fedoriv, TAF Industries. У межах спільної місії групи FRACTAL, команда pro bono допомагає у пошуку управлінців для держави, наприклад, серед відомих наймів агентства: заступник Міністра економіки Олександр Циборт та керівниця проєкту «Зроблено в Україні» Ольга Володіна.

«Я радий, що ще одна компанія впевнено розвинулась у групі IT-компаній FRACTAL і закриває вже десятки вакансій на місяць тим українським бізнесам, які не стоять на місті, а розвиваються, не дивлячись на складнощі. talanovyti можуть бути дуже корисними бізнесам, які продовжують розвиватись. Ми допомагаємо компаніям ставати продуктивнішими через найм правильних людей, талановитим фахівцям — опинитися у сприятливому для них корпоративному середовищі, а рекрутерам — працювати розумніше, а не просто “більше”», — каже засновник і CEO FRACTAL Артем Бородатюк.

Керівники агенції запевняють, що вона фокусується на ситуаціях, де стандартні методи найму не працюють:

Масштабування — швидкий ріст бізнесу та потреба у ключових ролях.

C-level та Executive Search — пошук лідерів, здатних брати відповідальність за результат.

Кризовий найм — коли попередні спроби знайти фахівця були невдалими.

Трансформація — коли управлінська структура потребує перегляду або компанія виходить на нові ринки.

Для оцінки hard skills залучають технічних експертів FRACTAL, а ШІ-система психолінгвістичної діагностики LITI дозволяє глибше аналізувати відповідність soft skills кандидата посаді.

За інформацією DOU, група FRACTAL займає 18 місце в Топ-50 найбільших українських IT-компаній (понад 1200 співробітників в Україні).