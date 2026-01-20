logo

Новини 20/01/2026 14:34

FRACTAL перейменовує свою рекрутингову агенцію на talanovyti

Дмитро Сімагін

Журналіст

Група українських IT-компаній FRACTAL (ex-Netpeak Group) провела ребрендинг своєї рекрутингової агенції Netpeak Talent. Відтепер вона має назву talanovyti та стає самостійною компанією, яка спеціалізується на наймі для 50+ компаній зі сфер IT, miltech, e-commerce та креативних індустрій.

«96% кандидатів від talanovyti успішно проходять випробувальний термін, в нашій базі 180 000 актуальних резюме на сьогодні. 75% вакансій йде від повторних клієнтів. 20% вакансій в 2025 році ми закрили менше, ніж за 7 днів», — зазначає CEO talanovyti Юлія Комарницька.

Агенція talanovyti має вдалі кейси співпраці з успішними і відомими бізнесами, серед яких Work.ua, OLX, banda, Fedoriv, TAF Industries. У межах спільної місії групи FRACTAL, команда pro bono допомагає у пошуку управлінців для держави, наприклад, серед відомих наймів агентства: заступник Міністра економіки Олександр Циборт та керівниця проєкту «Зроблено в Україні» Ольга Володіна.

«Я радий, що ще одна компанія впевнено розвинулась у групі IT-компаній FRACTAL і закриває вже десятки вакансій на місяць тим українським бізнесам, які не стоять на місті, а розвиваються, не дивлячись на складнощі. talanovyti можуть бути дуже корисними бізнесам, які продовжують розвиватись. Ми допомагаємо компаніям ставати продуктивнішими через найм правильних людей, талановитим фахівцям — опинитися у сприятливому для них корпоративному середовищі, а рекрутерам — працювати розумніше, а не просто “більше”», — каже засновник і CEO FRACTAL Артем Бородатюк.

Керівники агенції запевняють, що вона фокусується на ситуаціях, де стандартні методи найму не працюють:

  • Масштабування — швидкий ріст бізнесу та потреба у ключових ролях.
  • C-level та Executive Search — пошук лідерів, здатних брати відповідальність за результат.
  • Кризовий найм — коли попередні спроби знайти фахівця були невдалими.
  • Трансформація — коли управлінська структура потребує перегляду або компанія виходить на нові ринки.

Для оцінки hard skills залучають технічних експертів FRACTAL, а ШІ-система психолінгвістичної діагностики LITI дозволяє глибше аналізувати відповідність soft skills кандидата посаді.

За інформацією DOU, група FRACTAL займає 18 місце в Топ-50 найбільших українських IT-компаній (понад 1200 співробітників в Україні).

FRACTAL перейменовує свою рекрутингову агенцію на talanovyti

 20.01.2026 14:34

Творець Ruby on Rails: штучний інтелект не готовий замінити навіть джуніорів

 20.01.2026 12:00

Google ускладнить інсталяцію Android-додатків зі сторонніх джерел

 20.01.2026 10:39

JavaScript-бібліотеку jQuery оновлено до версії 4.0. Це перший реліз з 2016 року

 20.01.2026 09:33

Кіберполіція затримала в Україні двох учасників хакерського угруповання Black Basta

 19.01.2026 16:24

«Зараз вони продуктивніші, ніж коли-небудь»: Salesforce припиняє пошук нових розробників

 19.01.2026 15:18

Фінансисти всерйоз налякані тим, що квантові обчислення «ось-ось» зламають шифрування біткоїну

 19.01.2026 12:28

Google випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного тексту

 19.01.2026 11:07

У ChatGPT може з'явитись трансляція музики та обробка завантажених файлів

 19.01.2026 09:45

Meta закриває проект Workrooms — віртуальні простори для віддаленої роботи

 16.01.2026 16:13

