Новини 01/10/2025 15:49

JetBrains хоче навчати свої моделі на вашому коді. Взамін пропонує безкоштовний софт

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія JetBrains, яка спеціалізується на розробці IDE та інших інструментів, пропонує безкоштовні ліцензії на використання своїх продуктів організаціям в обмін на готовність поділитись кодом для навчання моделей. Про це повідомляє корпоративний блог.

Дані, які хоче збирати JetBrains, включають фрагменти коду, промпти та відповіді штучного інтелекту, історію редагувань та використання терміналу.

Щоб стимулювати користувачів швидше погоджуватись, в JetBrains заявили, що кількість безкоштовних підписок на пакет «Усі продукти» обмежена. Пропозиція діє лише для компаній. Що стосується індивідуальних розробників «з некомерційними ліцензіями», то їхній код включено в обмін даними за замовчуванням, однак цю опцію завжди можна вимкнути в налаштуваннях.

JetBrains стверджує, що більшість моделей штучного інтелекту навчаються на публічному коді, який не відображає «складні реальні сценарії» професійного розвитку, і наполягає на тому, що для забезпечення необхідних результатів потрібні дані про реальне використання. 

Безкоштовна річна підписка на All Products Pack, яка пропонується компаніям, зараз коштує $979 за користувача на рік. 

Змінені параметри обміну даними з’являться у версіях 2025.2.4 серії IDE JetBrains, які очікуються приблизно через два тижні, включаючи IntelliJ IDEA, PyCharm, Rider, RubyMine та PhpStorm. Новий параметр для обміну детальними даними, пов’язаними з кодом, чітко вказує, що дані будуть використовуватися для навчання моделей. 

