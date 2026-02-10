Python все ще лідер, але втрачає популярність — рейтинг TIOBE

Лютневе оновлення рейтингу TIOBE має трохи занепокоїти Python-розробників. Незважаючи на те, що мова програмування Python все ще посідає в таблиці лідерів перше місце, випереджаючи C на більш ніж 10%, але популярність Python знизилася за останні півроку. Якщо в липні 2025 року ця мова мала показник 26,98%, то цього місяця — лише 21,81%.

Генеральний директор TIOBE Пол Янсен пояснює зміни тим, що кілька більш спеціалізованих або предметно-орієнтованих мов програмування поступово завойовують позиції за рахунок Python. У першу чергу це стосується таких мов, як R та Perl.

R, мова програмування для статистичних обчислень, довгий час вважалась прямим конкурентом Python у сфері Data Science. Цього місяця R посідає восьме місце з рейтингом 2,19%, хоча рік тому вона була №15. За останні роки Python обігнав R у рейтингу, але R, схоже, повертає втрачене та знову входить до Топ-10 TIOBE.

Що стосується Perl, то ця високорівнева, інтерпретована, динамічна мова програмування знову набуває попит у сфері обробки скриптів. Колись беззаперечний лідер у скриптах, Perl занепав у конкуренції з більш сучасними мовами програмування. Однак нещодавно попит на Perl повернувся, про що свідчить 10-те місце в індексі TIOBE, яке ця мова здобула у вересні 2025 року. Роком раніше вона була на 27-му місці. Зараз Perl посідає 11-те місце в індексі з часткою 1,67%, піднявшись з 30-го місця за аналогічний період минулого року.

Що стосується інших лідерів, то C++ та Java опустились на одне місце, C# і JavaScript, так само, на 5-му та 6-му місцях відповідно.

Щомісячний індекс TIOBE формується на основі формули, яка оцінює кількість кваліфікованих розробників у всьому світі, курсів програмування та сторонніх постачальників, які стосуються певної мови. Рейтинги розраховуються шляхом вивчення таких веб-сайтів, як Google, Amazon, Wikipedia, Bing та понад 20 інших.

