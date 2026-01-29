logo

Новини 29/01/2026 15:21

WhatsApp скоротили на 50 000 рядків, переписавши частину коду C++ на Rust

Фахівці Meta перенесли значну частину коду WhatsApp з мови програмування C++ на більш безпечну Rust. Замінили понад 160 000 рядків коду в критично важливій частині програми — обробці медіафайлів. Це дозволило не тільки суттєво скоротити код, але й знизити в сервісі небезпеку помилок управління пам’яттю.

Проблема з’явилась ще в 2015 році, коли спеціалісти компанії виявили, що кросплатформна бібліотека C++, яка розроблена WhatsApp для надсилання та послідовного форматування файлів MP4 (так звана «wamedia»), може бути модифікована для виявлення файлів, які не відповідають стандарту MP4. Це може викликати помилки на стороні одержувача.

Замість поступового переписування, в Meta розробили версію wamedia на Rust паралельно з оригінальною версією на C++. Потім було вирішено повністю переписати медіабібліотеку, паралельно підтримуючи дві реалізації — на C++ і на Rust.

Зрештою, компанія замінила 160 000 рядків C++ (без урахування тестів) на 90 000 рядків Rust (включно з тестами). Версія Rust продемонструвала переваги в продуктивності та використанні пам’яті під час виконання порівняно з C++. WhatsApp додав такі засоби захисту, як CFI, посилені розподільники пам’яті, безпечніші API обробки буферів тощо.

Нагадаємо, два тижні тому керівництво Meta ухвалило рішення припинити підтримку Workrooms — віртуальних просторів для віддаленої роботи.

