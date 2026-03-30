Нуль шансів для хакерів: Apple заявляє про абсолютну стійкість Lockdown Mode

Компанія Apple заявила про надзвичайну ефективність свого захисного механізму Lockdown Mode. Згідно з офіційним звітом, з моменту запуску цієї функції не було зафіксовано жодного випадку успішного зламу iPhone чи іншого гаджету у користувачів, які її активували. Про це пише TechCrunch.

Lockdown Mode створено у 2022 році для захисту осіб, які перебувають у зоні високого ризику — журналістів, правозахисників, політиків та активістів. Ця функція допомагає їм захиститися від загроз, що виникають від урядових шпигунських програм, розроблених такими компаніями, як Intellexa, NSO Group та Paragon Solutions.

Принцип роботи Lockdown Mode полягає в тому, що вона вимикає певні функції iPhone та інших пристроїв Apple, що зазвичай використовуються для злому цілей за допомогою шпигунських програм.

Наприклад, на смартфоні блокується більшість вкладень у повідомленнях, вимикаються складні вебтехнології та забороняються вхідні запити на сервіси Apple від незнайомих контактів. Це суттєво зменшує «площу атаки», яку можуть використати хакери.

Доннча О’Сірбхайл, керівник лабораторії безпеки Amnesty International, підтвердив, що він та його колеги «не бачили жодних доказів успішного компрометування iPhone шпигунськими програмами, якщо на момент атаки був увімкнений режим Lockdown Mode».

Заява Apple з’явилася на фоні постійної боротьби зі шпигунським ПЗ на кшталт Pegasus від NSO Group. Компанія підкреслює, що хоча Lockdown Mode і обмежує зручність використання пристрою, він є «нездоланним бар’єром» для найдорожчих та найскладніших цифрових загроз сучасності.

