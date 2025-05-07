logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 07/05/2025

Розробника шпигунського програмного забезпечення NSO Group засудили на $168 мільйонів

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Каліфорнійський суд присудив компанії Meta майже $168 мільйонів в якості компенсації збитків від ізраїльського розробника програмного забезпечення NSO Group. Ця компанія створила шкідливу програму Pegasus, яка скористалася недоліком у WhatsApp, щоб дозволити урядам кількох країн шпигувати за своїми громадянами. Про це повідомляє The Register.

У травні 2019 року інженери WhatsApp виявили вразливість нульового дня, яка дозволяла зловмиснику встановлювати шкідливе програмне забезпечення на пристрій лише за допомогою одного телефонного дзвінка, не вимагаючи від жертви нічого, окрім увімкнення мобільного пристрою. 

Як пізніше виявилось, Pegasus був ретельно розроблений для зараження мобільних телефонів без будь-якої взаємодії з користувачем. Після встановлення на смартфон він отримував доступ до всіх даних, що містяться на пристрої, включаючи записи телефонних розмов, електронні листи, повідомлення та відео, а також місцезнаходження пристрою. Він навіть міг ввімкнути камеру та мікрофон смартфону для прихованого запису.

Pegasus скомпрометував близько 1400 облікових записів WhatsApp, розробники Meta виправляли наслідки атак протягом кількох днів. Після цього юристи Марка Цукерберга подали позов проти NSO Group у жовтні того ж року. У вівторок, після менш ніж двох днів розгляду справи, журі присяжних ухвалило рішення про штраф, який, за оцінками Meta, майже втричі перевищує річний бюджет NSO Group на дослідження та розробки.

Адвокати NSO Group запекло боролись з позовом Meta, застосовуючи різноманітні правові тактики протягом тривалого часу. Спочатку розробник шпигунського програмного забезпечення програв перше рішення суду заочно, не з’явившись до суду, і стверджуючи, що юристи Facebook не вчасно надали юридичні документи. NSO також звинуватили Meta в лицемірстві, стверджуючи, що керівництво цієї компанії звернулося до NSO Group з проханням використати їхнє програмне забезпечення для стеження за власними клієнтами.

Далі представники NSO Group заявили, що Facebook не може подати на них до суду, оскільки виробник програмного забезпечення продавав продукцію лише урядам, не працював у США, а отже, мав юридичний імунітет. Однак з’ясувалося, що дочірню компанію NSO Group, Westbridge, спіймали на спробі продати Pegasus поліції США.

У листопаді 2021 року Apple приєдналася до Meta у позові проти NSO Group, назвавши цю компанію «аморальними найманцями 21-го століття». Справа ґрунтувалася на повідомленнях про те, що Pegasus використовувався для шпигунства за користувачами iPhone, і його було виявлено на урядових пристроях США, ЄС та Великої Британії. У позові також стверджувалось, що уряд Саудівської Аравії використовував цей софт для шпигунства за журналістами, які не погоджувалися з монархією, такими як убитий журналіст Джамаль Хашоггі.

Верховний суд США відхилив останню спробу NSO Group заявити про суверенний імунітет у 2023 році, і справа продовжилася. Під час процесу NSO була змушена віддати свої вихідний код Pegasus, щоб Meta могла його побачити.

Минулого року суддя нарешті визнав розробника програмного забезпечення винним, і в понеділок присяжні зібралися, щоб вирішити, яким має бути покарання. Адвокати Мети припустили, що дослідницький бюджет NSO Group становив $60 мільйонів. Присяжним знадобилося менше двох днів, щоб вирішити, чи бажають вони встановити більший розмір штрафу.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > Розробника шпигунського програмного забезпечення NSO Group засудили на $168 мільйонів

Найбільш обговорювані статті

Meta випустила Llama API, який забезпечує рекордну швидкість виведення данихMeta випустила Llama API, який забезпечує рекордну швидкість виведення даних
Український застосунок для догляду за квітами Plantin посів перше місце у своїй ніші в світі
Родина з Греції розлучилася через пораду ChatGPT. Чат-бот прочитав зраду чоловіка на кавовій гущі
Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень
Український IT-експорт у березні зріс до $545 млн
6 травня відбудеться InfoSec Ukraine 2025. У партнерах – світові компанії, у тому числі Dell Technologies
Роботу простору MacPaw Space призупинено через руйнування після російської ракетної атаки
В Україні «зростає бізнес» з продажу особистих даних фейковим розробникам з КНДР — директор UpworkВ Україні «зростає бізнес» з продажу особистих даних фейковим розробникам з КНДР — директор Upwork
Розробники зляться, що JetBrains видаляє погані відгуки про AI AssistantРозробники зляться, що JetBrains видаляє погані відгуки про AI Assistant
Українські фахівці розкрили нову схему кібератак на військових через месенджер Signal

Росіянина, який розробив програму-вимагач Lockbit, екстрадували до США

Північнокорейські хакери розмістили шпигунський софт у Google Play

Кібератака на «Укрзалізницю»: з'явились перші подробиці

Хакери надсилають українським службовцям листи про скорочення зарплати. У посиланні вірус

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Брутфорс по-українські: 19-річний хакер може сісти на 8 років за злам мільйону акаунтів

Вигадують собі задачі і байдикують: звільнення в Meta серйозно вдарили по мотивації працівників

«Отримувала $190 тис. і нічого не робила»: ексрекрутерка Meta поділилася «історією успіху»

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

Некомерційна і краще GPT-3: Meta випустила нову мову машинного навчання LLaMa

Теорія мертвого інтернету стала реальністю, і люди її ненавидять

Facebook заробив $30 млн на рекламі заборонених акаунтів: серед найбільших замовників — компанія з України

Українська кіберполіція затримала на Дніпропетровщині 25-річного хакера

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Zoom інтегрував ШІ Open AI: є віртуальний коворкінг і можна «наздоганяти» мітинги

Фальшивий найм назло конкурентам: ексспівробітниця розкрила подробиці звільнень в Meta

У Facebook розробили безкоштовний інструмент для JavaScript: що це та як встановити

«Роботи немає, пішов займатися серфінгом»: звільнений дата-саєнтист Meta згадав «трудові будні»

QA-консультант пішов лайкати сторінку «щоб відчепилися»: це коштувало його друзям 500 тис. грн

«Криптокаліпсис наближається!» Європол закликає швидче переходити на квантово-безпечне шифрування

Meta, Microsoft і Amazon запустили опенсорс-конкурента Google Maps

«Отвєточка» за зрив футбольної трансляції? Сайт мінбуду рф зламали і вимагають викуп в біткойнах

Топ текстів
Новини - 3 тижні назад
Українські IT-фахівці за кордоном: заробляють на 8% більше, але оформлятись не поспішають
Новини - 4 тижні назад
OpenAI готується до релізу GPT-4.1
Новини - 2 тижні назад
Тест виявив, що бот для обману на технічних співбесідах мало чим допомагає
Новини - 1 тиждень назад
Вчені з’ясували, де в світі найбільше працюють у віддаленому режимі
Новини - 1 місяць назад
«Бронь в обмін на зарплату». У Харкові заарештували програміста, який допомагав ухилятись від мобілізації
Новини - 1 тиждень назад
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом
Новини - 1 місяць назад
Хакери надсилають українським службовцям листи про скорочення зарплати. У посиланні вірус
Новини - 2 тижні назад
ЄС розробляє законодавство для «легального злому» зашифрованого листування
Новини - 2 тижні назад
Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення
Новини - 4 тижні назад
В Україні стає менше IT-ФОПів, але загальна кількість айтівців не зменшується

Новини

Розробника шпигунського програмного забезпечення NSO Group засудили на $168 мільйонів

 9 хвилин назад

На одну вакансію розробника в Україні приходить 25 відгуків

 1 годину назад

Amazon таємно розробляє інструмент Kiro, який значно прискорить роботу з кодом

 4 години назад

Оновлена модель Gemini 2.5 Pro Preview (I/O edition) виявилась найкращою у веб-програмуванні

 6 години назад

У Telegram з'явився автоматичний переклад повідомлень в каналах

 7 години назад

Microsoft нагадує про завершення підтримки Windows 10 і радить купити новий ПК

 1 день назад

CEO IBM: за допомогою штучного інтелекту буде створено мільярд нових програм

 1 день назад

Помічник з кодування Amazon Q Developer тепер доступний на GitHub

 1 день назад

США: робочі місця в ІТ скорочуються, але зростає попит на фахівців зі штучного інтелекту

 1 день назад

Gemini отримає доступ до дій користувача в усіх додатках Google

 1 день назад

Спецпроєкти

6 травня відбудеться InfoSec Ukraine 2025. У партнерах – світові компанії, у тому числі Dell Technologies
Остання хвиля реєстрації на InfoSec Ukraine 2025 – масштабний івент про кібербезпеку
В партнерах Dell Technologies, Cisco, МУК та інші. Чому варто потрапити на InfoSec Ukraine 2025
Топ текстів тижня
1.
Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень
2.
Родина з Греції розлучилася через пораду ChatGPT. Чат-бот прочитав зраду чоловіка на кавовій гущі
3.
Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу
4.
Розробники ядра Linux хочуть відмовитись від підтримки 486-х процесорів
5.
Український IT-експорт у березні зріс до $545 млн
6.
Український застосунок для догляду за квітами Plantin посів перше місце у своїй ніші в світі
7.
OpenAI випустила документ з поясненням, яка модель GPT краща для програмування
8.
Microsoft розкрила дані, скільки розробників користується GitHub Copilot
9.
42% українських IT-фахівців, які шукали роботу, знизили свої зарплатні очікування
10.
6 травня відбудеться InfoSec Ukraine 2025. У партнерах – світові компанії, у тому числі Dell Technologies

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: