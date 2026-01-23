«Дія» отримає функціонал для пошуку роботи

Кабінет міністрів України погодив пілотний проєкт, за яким послуги Центрів зайнятості будуть оцифровані через систему «Обрій» та платформу «Дія». Впровадження пілоту буде завершено через два роки, пишуть на сайті Мінцифри.

Спочатку технічна команда Мінцифри та Мінекономіки об’єднає нову систему «Обрій» з «Дією». Бази даних обох сервісів будуть автоматично синхронізувати інформацію, щоб кожна подана заявка, вакансія чи документ відображалися коректно.

Після завершення технічних налаштувань послуги з пошуку роботи стануть доступними для українців, іноземців та бізнесу на порталі та в застосунку «Дія».

Крім шукачів вакансій, скористатись новими послугами зможуть і роботодавці. Для них відкриють функції підбору персоналу, запрошення на співбесіди та офіційне оформлення працівників онлайн. Для пошуку роботи відвідувати Центри зайнятості вже буде не потрібно.

Також 12 обов’язкових онлайн-послуг з’являться у ЦНАПах. Вони дозволять громадянам:

Стати на облік, надати або поновити статус безробітного, а також припинити реєстрацію.

Подати заяву про допомогу по безробіттю.

Отримати довідки про перебування на обліку, отримані виплати та нарахований дохід.

Оформити документи для бізнесу: видача, подовження або анулювання дозволу на працевлаштування іноземців.

Подати заяву про іншу допомогу: зокрема на гранти, допомогу на поховання чи виплати постраждалим від надзвичайних ситуацій.

Завдяки цифровізації українці не витрачатимуть час на бюрократію під час пошуку роботи, а держава бачить реальний попит на працівників. Це дозволить готувати ті кадри, які дійсно потрібні економіці тут і зараз, та швидше знаходити роботу безробітним.

Незабаром Мінекономіки розпочне набір тестувальників нового сервісу.