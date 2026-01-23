logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 23/01/2026 14:56

«Дія» отримає функціонал для пошуку роботи

Дмитро Сімагін

Журналіст

Кабінет міністрів України погодив пілотний проєкт, за яким послуги Центрів зайнятості будуть оцифровані через систему «Обрій» та платформу «Дія». Впровадження пілоту буде завершено через два роки, пишуть на сайті Мінцифри.

Спочатку технічна команда Мінцифри та Мінекономіки об’єднає нову систему «Обрій» з «Дією». Бази даних обох сервісів будуть автоматично синхронізувати інформацію, щоб кожна подана заявка, вакансія чи документ відображалися коректно.

Після завершення технічних налаштувань послуги з пошуку роботи стануть доступними для українців, іноземців та бізнесу на порталі та в застосунку «Дія».

Крім шукачів вакансій, скористатись новими послугами зможуть і роботодавці. Для них відкриють функції підбору персоналу, запрошення на співбесіди та офіційне оформлення працівників онлайн. Для пошуку роботи відвідувати Центри зайнятості вже буде не потрібно.

Також 12 обов’язкових онлайн-послуг з’являться у ЦНАПах. Вони дозволять громадянам:

  • Стати на облік, надати або поновити статус безробітного, а також припинити реєстрацію.
  • Подати заяву про допомогу по безробіттю.
  • Отримати довідки про перебування на обліку, отримані виплати та нарахований дохід.
  • Оформити документи для бізнесу: видача, подовження або анулювання дозволу на працевлаштування іноземців.
  • Подати заяву про іншу допомогу: зокрема на гранти, допомогу на поховання чи виплати постраждалим від надзвичайних ситуацій.
  • Завдяки цифровізації українці не витрачатимуть час на бюрократію під час пошуку роботи, а держава бачить реальний попит на працівників. Це дозволить готувати ті кадри, які дійсно потрібні економіці тут і зараз, та швидше знаходити роботу безробітним.

Незабаром Мінекономіки розпочне набір тестувальників нового сервісу. 

Найбільш обговорювані статті

Україна передасть союзникам «мільйони годин відео», зроблених з військових дронів, для навчання LLM-моделейУкраїна передасть союзникам «мільйони годин відео», зроблених з військових дронів, для навчання ШІ-моделей
У ChatGPT може з'явитись трансляція музики та обробка завантажених файлівУ ChatGPT може з’явитись трансляція музики та обробка завантажених файлів
Google випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного текстуGoogle випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного тексту
Фінансисти всерйоз налякані тим, що квантові обчислення «ось-ось» зламають шифрування біткоїнуФінансисти всерйоз налякані тим, що квантові обчислення «ось-ось» зламають шифрування біткоїну
«Зараз вони продуктивніші, ніж коли-небудь»: Salesforce припиняє пошук нових розробників«Зараз вони продуктивніші, ніж коли-небудь»: Salesforce припиняє пошук нових розробників
Кіберполіція затримала в Україні двох учасників хакерського угрупування Black BastaКіберполіція затримала в Україні двох учасників хакерського угруповання Black Basta
JavaScript-бібліотеку jQuery оновлено до версії 4.0. Це перший реліз з 2016 рокуJavaScript-бібліотеку jQuery оновлено до версії 4.0. Це перший реліз з 2016 року
Google ускладнить інсталяцію Android-додатків зі сторонніх джерелGoogle ускладнить інсталяцію Android-додатків зі сторонніх джерел
Творець Ruby on Rails: штучний інтелект не готовий замінити навіть джуніорівТворець Ruby on Rails: штучний інтелект не готовий замінити навіть джуніорів
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року

З 1 червня деякі послуги «Дії» стануть платними

Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень

«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine

Найчастіші причини відмов кандидатам. Досвід SoftServe

26 сайтів та Telegram-каналів для пошуку роботи в IT

 

Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження

Новачки все менше шукають роботу у фронтенді

IT-вакансії тижня: $7500 за джуна та $10 000 для гіка-розробника (PHP живий!)

11 порад, як отримати роботу в IT під час кризи

«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%

Пошуки роботи в IT: 7 маркерів, які виявлять «галеру» за описом вакансії

Що чекає на досвідчених розробників після звільнення, коли лусне їхня корпоративна бульбашка

В Україні підрахували, на скільки вакансій треба відгукнутись IT-фахівцю, щоб знайти роботу

«Друже, ти забув, що ти джун?»: чому супровідний лист до резюме — необхідність, і як його писати

Журнал Time визнав «Дію» одним із найкращих винаходів світу. Нагороду отримали за «Шлюб онлайн»

Без СhatGPT та «попси»: 12 інструментів ШІ та платформ, що допоможуть знайти роботу в IT

«Це якісь шахраї»: розробнику замість роботи запропонували стажування за його ж гроші

«Якщо не хочете цього робити, тоді не скаржтеся»: розробник про те, як не варто шукати роботу

Що робити, коли пошук роботи затягнувся?

Українські стартапи запросили до участі в конференції TechCrunch Disrupt 2024. Як подати заявку

Українські девелопери створили сервіс для пошуку роботи в іноземних компаніях

11 причин, чому тебе не беруть на роботу в ІТ (і що робити)

Топ текстів
- 4 тижні назад
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
Спецпроєкти - 4 тижні назад
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Новини - 2 тижні назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 4 тижні назад
«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ
Новини - 4 тижні назад
OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT
Новини - 1 місяць назад
Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури
Новини - 1 тиждень назад
GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень
Новини - 3 тижні назад
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
Новини - 3 тижні назад
OpenAI пропонує безкоштовний доступ до ChatGPT Plus
Новини - 4 тижні назад
В Україні офіційно затвердили День програміста: коли відзначати нове свято

Новини

«Дія» отримає функціонал для пошуку роботи

 23.01.2026 14:56

Microsoft представляє новий інструмент WinApp CLI, який спрощує розробку програм для Windows

 23.01.2026 12:22

JetBrains інтегрувала Codex в свої IDE та показала, як з ним працювати

 23.01.2026 10:39

Міноборони України разом з Palantir починає тестування військових моделей штучного інтелекту

 23.01.2026 09:42

«Вони використовували вайб-кодинг»: хакер створив каталог «небезпечних додатків»

 22.01.2026 16:28

Розвиток штучного інтелекту доведеться уповільнити, щоб «врятувати суспільство» — голова JP Morgan

 22.01.2026 15:28

Найбільш популярне середовище керування SQL Server тепер підтримує автозавершення коду GitHub Copilot

 22.01.2026 12:26

Blue Origin запускає супутниковий інтернет TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/сек

 22.01.2026 11:13

Заснований українцями стартап Preply отримав оцінку в $1,2 млрд

 22.01.2026 09:45

Microsoft оновила React Native для Windows

 21.01.2026 16:23

Спецпроєкти

ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Топ текстів тижня
1.
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
2.
Google випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного тексту
3.
X відкриває вихідний код свого алгоритму. Він написаний на Rust і Python
4.
У ChatGPT з’явився розширений пошук в історії діалогів. Тільки для платних користувачів
5.
JavaScript-бібліотеку jQuery оновлено до версії 4.0. Це перший реліз з 2016 року
6.
«Зараз вони продуктивніші, ніж коли-небудь»: Salesforce припиняє пошук нових розробників
7.
Фінансисти всерйоз налякані тим, що квантові обчислення «ось-ось» зламають шифрування біткоїну
8.
Meta закриває проект Workrooms — віртуальні простори для віддаленої роботи
9.
OpenAI відкриває необмежений доступ до GPT-5.2 Instant і попереджає про появу реклами
10.
Творець Ruby on Rails: штучний інтелект не готовий замінити навіть джуніорів

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: