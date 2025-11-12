logo

Новини 12/11/2025 11:39

Тепер можна переносити файли та папки з Dropbox на Google Диск

Дмитро Сімагін

Журналіст

Google спрощує міграцію даних з Dropbox на Google Диск за допомогою нового сервісу, який підтримує копіювання файлів, папок і навіть пов’язаних з ними дозволів. Рік тому компанія запустила схожу функцію міграції файлів з OneDrive на Google Диск. Про це повідомляє блог Google.

Міграція файлів і папок з Dropbox доступна тільки суперадміністратору в консолі адміністратора Google. Крім того, є обмеження для переносу даних для 100 користувачів Dropbox одночасно, тому великим організаціям доведеться виконувати процес поступово. Google попереджає, що перед початком роботи слід створити резервну копію всіх даних, які будуть переноситись. 

Щоб скопіювати дані, користувач повинен спочатку перейти через консоль адміністратора Google до Меню > Дані > Імпорт та експорт даних > Міграція даних (нова). Звідти ви підключаєтеся до бізнес-акаунту Dropbox, використовуючи облікові дані адміністратора команди.

Суть процесу полягає в плануванні міграції за допомогою низки CSV-файлів. Ви створюєте один файл, щоб указати, які папки Dropbox копіювати, та інший, щоб зіставити ідентифікатори користувачів з Dropbox до Google Workspace.

Під час налаштування CSV-файлів потрібно переконатись, що ви правильно вказали стовпці. Файл зіставлення папок вимагає наявності стовпця для Source DropboxValue, який міститиме адресу електронної пошти для особистої папки користувача або шлях до папки для папки команди.

Вам також знадобиться поле Target Drive FolderID, щоб указати, на який спільний диск переноситься папка команди, та Target GUser, стовпець з електронною адресою Workspace, щоб призначити власника. 

Нова функція доступна для таких передплатників Google Workspace: Business Starter, Standard та Plus; Enterprise Starter, Standard та Plus; Essentials Starter, Enterprise Essentials та Enterprise Essentials Plus; Education Fundamentals, Standard та Plus; а також для некомерційних організацій. 

Головна > Новини > Тепер можна переносити файли та папки з Dropbox на Google Диск

