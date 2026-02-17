the-page
Новини 17/02/2026 17:02

В Android з’явиться функція автоматичного копіювання файлів на Google Диск

Дмитро Сімагін

Автор новин

Згідно з примітками до оновлення Google Play 26.06, смартфони на базі Android незабаром отримають нову функцію резервного копіювання локальних файлів на Google Диск. Про це пише 9to5google.

Нова функція дозволить в автоматичному режимі зберігати в обліковому записі Google Диск файли, які завантажуються користувачем на смартфон. Це гарантує їхнє збереження та доступність на drive.google.com з будь-якого пристрою користувача.

Резервне копіювання файлів працюватиме у фоновому режимі і стосується лише файлів, які потрапляють до папки Download на Android-смартфоні.

В Android з'явиться функція автоматичного копіювання файлів на Google Диск

Новий варіант автоматичного резервного копіювання відрізняється від вже існуючої на Android функції, яка використовує простір Google Диска для зберігання даних додатків зі смартфона: історії викликів, списку контактів, налаштувань пристрою, SMS і MMS.

Поки невідомо, який варіант обере Google: автоматичне копіювання кожного файлу з папки Download на смартфоні користувача чи синхронізація цієї папки між декількома пристроями користувача. Не виключено, що зображення та відео з папки Download зберігатимуться в Google Фото.

Нова функція згадується в розділі Utilities опису сервісів Google Play 26.06. Ймовірно, для її масштабного розгортання знадобиться певний час.

Нагадаємо, що Google готується ускладнити процес встановлення мобільних програм на пристрої Android зі сторонніх джерел, в обхід офіційного магазину Google Play Market.

Програмістів рівня Senior/Lead запрошують до участі в кіберопераціях ЗСУ. Платять за результат

 17.02.2026 15:46

«Заплатив 23,7 млн гривень за неробочий софт»: у Києві судять колишнього заступника міністра

 17.02.2026 14:37

«Мало хто виживе»: інвестори продають акції компаній-розробників програмного забезпечення

 17.02.2026 11:17

У Telegram тепер можна створити власного агента на базі Manus. Безкоштовно

 17.02.2026 09:49

«Революція в робочих процесах»: Fujitsu повністю автоматизувала роботу команд розробки ПЗ

 17.02.2026 08:39

Claude Code тепер приховує назви файлів, з якими він працював. Розробники протестують

 16.02.2026 17:32

Дефіцит оперативної пам'яті погіршується: «один із типів DRAM подорожчав на 75% лише за місяць»

 16.02.2026 16:03

Ілон Маск звинуватив філософа, який навчає LLM Claude, у відсутності дітей

 16.02.2026 14:43

Google оновлює розширення Conductor для Gemini CLI. Тепер воно автоматично аналізує якість вашого коду

 16.02.2026 11:20

