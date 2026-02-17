В Android з’явиться функція автоматичного копіювання файлів на Google Диск

Згідно з примітками до оновлення Google Play 26.06, смартфони на базі Android незабаром отримають нову функцію резервного копіювання локальних файлів на Google Диск. Про це пише 9to5google.

Нова функція дозволить в автоматичному режимі зберігати в обліковому записі Google Диск файли, які завантажуються користувачем на смартфон. Це гарантує їхнє збереження та доступність на drive.google.com з будь-якого пристрою користувача.

Резервне копіювання файлів працюватиме у фоновому режимі і стосується лише файлів, які потрапляють до папки Download на Android-смартфоні.

Новий варіант автоматичного резервного копіювання відрізняється від вже існуючої на Android функції, яка використовує простір Google Диска для зберігання даних додатків зі смартфона: історії викликів, списку контактів, налаштувань пристрою, SMS і MMS.

Поки невідомо, який варіант обере Google: автоматичне копіювання кожного файлу з папки Download на смартфоні користувача чи синхронізація цієї папки між декількома пристроями користувача. Не виключено, що зображення та відео з папки Download зберігатимуться в Google Фото.

Нова функція згадується в розділі Utilities опису сервісів Google Play 26.06. Ймовірно, для її масштабного розгортання знадобиться певний час.

Нагадаємо, що Google готується ускладнити процес встановлення мобільних програм на пристрої Android зі сторонніх джерел, в обхід офіційного магазину Google Play Market.

