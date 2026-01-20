Google ускладнить інсталяцію Android-додатків зі сторонніх джерел

Google ускладнить процес встановлення мобільних програм на пристрої Android зі сторонніх джерел, в обхід офіційного магазину Google Play Market. Про це в своєму акаунті X заявив Метью Форсайт, директор з управління продуктами компанії, пише Android Authority.

За словами топ-менеджера Google, йдеться не про жорстку заборону завантаження сторонніх файлів, а про введення так званого рівня відповідальності.

Досвідчені користувачі, як і раніше, зможуть обрати опцію «Встановити без перевірки». Однак цей шлях буде включати додаткові етапи, які зможуть гарантувати, що власник пристрою повністю усвідомлює потенційні ризики, запускаючи сторонній APK-файл від неперевірених розробників.

Інформація про нові правила збігається з результатом аналізу коду свіжих версій Google Play, де вже з’явилися нові попередження щодо перевірки авторів програм. Поки незрозуміло, наскільки сильно компанія вирішить ускладнити процес установки, але про радикальні заходи на кшталт обов’язкового підключення до комп’ютера або використання зовнішніх інструментів поки не йдеться. Скоріше за все, Google намагається знайти баланс: додати обов’язкові кроки для захисту звичайних користувачів, але зберегти традиційну відкритість Android для ентузіастів.

Нагадаємо, що Google більше не буде щоквартала публікувати вихідний код Android.