Новини 20/01/2026 10:39

Google ускладнить інсталяцію Android-додатків зі сторонніх джерел

Дмитро Сімагін

Журналіст

Google ускладнить процес встановлення мобільних програм на пристрої Android зі сторонніх джерел, в обхід офіційного магазину Google Play Market. Про це в своєму акаунті X заявив Метью Форсайт, директор з управління продуктами компанії, пише Android Authority.

За словами топ-менеджера Google, йдеться не про жорстку заборону завантаження сторонніх файлів, а про введення так званого рівня відповідальності.

Досвідчені користувачі, як і раніше, зможуть обрати опцію «Встановити без перевірки». Однак цей шлях буде включати додаткові етапи, які зможуть гарантувати, що власник пристрою повністю усвідомлює потенційні ризики, запускаючи сторонній APK-файл від неперевірених розробників.

Інформація про нові правила збігається з результатом аналізу коду свіжих версій Google Play, де вже з’явилися нові попередження щодо перевірки авторів програм. Поки незрозуміло, наскільки сильно компанія вирішить ускладнити процес установки, але про радикальні заходи на кшталт обов’язкового підключення до комп’ютера або використання зовнішніх інструментів поки не йдеться. Скоріше за все, Google намагається знайти баланс: додати обов’язкові кроки для захисту звичайних користувачів, але зберегти традиційну відкритість Android для ентузіастів.

Нагадаємо, що Google більше не буде щоквартала публікувати вихідний код Android.

 

Google ускладнить інсталяцію Android-додатків зі сторонніх джерел

 20.01.2026 10:39

JavaScript-бібліотеку jQuery оновлено до версії 4.0. Це перший реліз з 2016 року

 20.01.2026 09:33

Кіберполіція затримала в Україні двох учасників хакерського угруповання Black Basta

 19.01.2026 16:24

«Зараз вони продуктивніші, ніж коли-небудь»: Salesforce припиняє пошук нових розробників

 19.01.2026 15:18

Фінансисти всерйоз налякані тим, що квантові обчислення «ось-ось» зламають шифрування біткоїну

 19.01.2026 12:28

Google випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного тексту

 19.01.2026 11:07

У ChatGPT може з'явитись трансляція музики та обробка завантажених файлів

 19.01.2026 09:45

Meta закриває проект Workrooms — віртуальні простори для віддаленої роботи

 16.01.2026 16:13

У ChatGPT з'явився розширений пошук в історії діалогів. Тільки для платних користувачів

 16.01.2026 15:23

У програмах, згенерованих штучним інтелектом, багато помилок безпеки — дослідження

 16.01.2026 12:14

