Google дозволила використовувати Gemini для роботи з файлами також й на мобільних пристроях

Компанія Google оголосила про випуск оновлення, яке дозволить використовувати можливості віртуального помічника Gemini в додатках Google Диск для Android та iOS. Раніше ця функція була доступна лише у веб-версії, пише Neowin.

Функція для роботи з файлами знаходиться на бічній панелі Gemini у веб-версії Google Диск, її було додано минулого року. Вона дозволяє голосом запитувати інформацію про файли чи, наприклад, переміщувати їх.

Тепер Google пропонує аналогічні можливості для Android та iOS. Користувач може віддати команду підсумувати довгий документ або цілу папку на Диску, щоб отримати головні моменти. Можна заощадити час, попросивши Gemini отримати короткі факти про тему чи проект, не шукаючи та не читаючи відповідні документи на Диску.

Користувачі також можуть використовувати цю функцію для обговорення тем, які потребують синтезу інформації з кількох файлів на Диску або в певній папці, пошуку файлу чи папки та поставлення запитань щодо ваших зображень.

Пояснюючи варіанти використання нової функцію в своєму блозі, Google зазначає, що «ця інтеграція дозволяє користувачам мобільних додатків Диска безперешкодно ставити запитання про свої файли та папки й отримувати відповіді в розмовному форматі».

«Співпраця з Gemini» доступна для користувачів Android та iOS з тарифними планами Workspace, включаючи Business Standard/Plus, Enterprise Standard/Plus, Google AI Pro для освіти, Google One AI Premium, а також для тих, хто придбав доповнення Gemini Business та Enterprise.