logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 30/09/2025 15:50

Google дозволила використовувати Gemini для роботи з файлами також й на мобільних пристроях

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Google оголосила про випуск оновлення, яке дозволить використовувати можливості віртуального помічника Gemini в додатках Google Диск для Android та iOS. Раніше ця функція була доступна лише у веб-версії, пише Neowin.

Функція для роботи з файлами знаходиться на бічній панелі Gemini у веб-версії Google Диск, її було додано минулого року. Вона дозволяє голосом запитувати інформацію про файли чи, наприклад, переміщувати їх.

Тепер Google пропонує аналогічні можливості для Android та iOS. Користувач може віддати команду підсумувати довгий документ або цілу папку на Диску, щоб отримати головні моменти. Можна заощадити час, попросивши Gemini отримати короткі факти про тему чи проект, не шукаючи та не читаючи відповідні документи на Диску.

Користувачі також можуть використовувати цю функцію для обговорення тем, які потребують синтезу інформації з кількох файлів на Диску або в певній папці, пошуку файлу чи папки та поставлення запитань щодо ваших зображень.

Пояснюючи варіанти використання нової функцію в своєму блозі, Google зазначає, що «ця інтеграція дозволяє користувачам мобільних додатків Диска безперешкодно ставити запитання про свої файли та папки й отримувати відповіді в розмовному форматі».

«Співпраця з Gemini» доступна для користувачів Android та iOS з тарифними планами Workspace, включаючи Business Standard/Plus, Enterprise Standard/Plus, Google AI Pro для освіти, Google One AI Premium, а також для тих, хто придбав доповнення Gemini Business та Enterprise.

Головна > Новини > Google дозволила використовувати Gemini для роботи з файлами також й на мобільних пристроях

Найбільш обговорювані статті

Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World ModelMeta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model
Платформу вайб-кодингу VibeSDK від CloudFlare перевели в open sourceПлатформу вайб-кодингу VibeSDK від CloudFlare перевели в open source
Google запускає в Україні пільговий тарифний план передплати Google AI PlusGoogle запускає в Україні пільговий тарифний план Google AI Plus
Дві третини команд розробників використовують ШІ-інструменти, але продуктивність зросла лише на 10-15% — дослідженняДві третини команд розробників використовують ШІ-інструменти, але продуктивність зросла лише на 10-15% — дослідження
Програмісти не цікавляться мобільним вайб-кодингом, незважаючи на наявність спеціалізованого софтуПрограмісти не цікавляться мобільним вайб-кодингом, незважаючи на наявність спеціалізованого софту
OpenAI тестує агента GPT-Alpha. Він буде самостійно писати, запускати та налагоджувати кодOpenAI тестує агента GPT-Alpha. Він буде самостійно писати, запускати та налагоджувати код
Куди інвестують українці у 2025 році?Куди інвестують українці у 2025 році?
Хакери знову атакують Python-розробників, пропонуючи фейковий сайт PyPiХакери знову атакують Python-розробників, пропонуючи фейковий сайт PyPI
Нова модель Qwen-3-Max від Alibaba перевершила GPT-5Нова модель Qwen-3-Max від Alibaba перевершила GPT-5
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи

Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

«Я не могла знайти свою машину в гаражі і забувала цілі розмови»: як робота в Google пошкодила мені мозок

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Гуглити як профі: 10 рекомендацій, як швидко знайти інформацію в Google

Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Новий інструмент від Google допоможе видалити особисту інформацію з інтернету: як користуватися

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Google запускає в Україні онлайн-курс з кібербезпеки. Як на нього потрапити

Google запускає в Україні безплатний курс з машинного навчання для розробників. Як на нього потрапити

Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Ринок не шкодує нікого: Google звільнив 100 одноруких роботів

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин

 

Легендарний і найоплачуваніший програміст у Google: хто він?

Революція в SEO: Google відкриває доступ до нових можливостей ШІ

Гуглимо професійно: 14 операторів та фішок пошукової системи (частина друга)

Через кров, піт та сльози: як Google розробляла власний Linux

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
Новини - 4 тижні назад
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Новини - 3 тижні назад
Claude тепер може створювати та редагувати файли
Новини - 3 тижні назад
В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту
Новини - 3 тижні назад
«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine
Новини - 3 тижні назад
Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи
Новини - 4 тижні назад
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
Новини - 4 тижні назад
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
Новини - 4 тижні назад
Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи
Новини - 3 тижні назад
Новачки все менше шукають роботу у фронтенді

Новини

Редактор коду Zed для Windows представлено в публічній бета-версії

 1 годину назад

Google дозволила використовувати Gemini для роботи з файлами також й на мобільних пристроях

 2 години назад

OpenAI додала в інтерфейс ChatGPT кнопку «Купити»

 6 години назад

Microsoft запускає в Excel і Word новий режим vibe working

 7 години назад

Anthropic випускає Claude Sonnet 4.5 — «найкращу в світі модель для програмування»

 9 години назад

Гороховський, Клопотенко, Янович, OTOY «заварять» БОРЩ: нова конференція в Києві про силу єдності та партнерство від Vector та I AM IDEA

 10 години назад

Google Україна запускає навчальний курс для middle-розробників

 1 день назад

Редактор коду Cursor відкрив безкоштовний курс для розробників

 1 день назад

«Будуть знищені всі альтернативні Android-магазини»: конкурент Google Play скаржиться на нові вимоги реєстрації розробників

 1 день назад

«Бум йде на спад»: платформи вайб-кодингу втрачають трафік

 1 день назад

Спецпроєкти

🚀 Ethereum Meetup у Львові!
Топ текстів тижня
1.
Резерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облік
2.
Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model
3.
Microsoft: «заради уникнення катастрофи» штучний інтелект повинні контролювати військові
4.
Google запускає в Україні пільговий тарифний план Google AI Plus
5.
OpenAI тестує агента GPT-Alpha. Він буде самостійно писати, запускати та налагоджувати код
6.
Платформу вайб-кодингу VibeSDK від CloudFlare перевели в open source
7.
Microsoft відкриває загальний доступ до фреймворку розробки Windows ML
8.
Google Україна запускає навчальний курс для middle-розробників
9.
Після оновлення продуктивність PostgreSQL 18 зросла майже втричі
10.
Редактор коду Cursor відкрив безкоштовний курс для розробників

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: