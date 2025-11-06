Gemini Deep Research тепер може використовувати дані з вашого Gmail та Google Диск

Після оновлення Gemini Deep Research тепер може безпосередньо отримувати доступ до ваших даних та аналізувати файли, що зберігається в Google Диск, Gmail і Google Chat. Раніше Gemini просто переглядав веб-сторінки або будь-які PDF-файли чи зображення, які ви самостійно завантажували через запит чат-боту, пише 9to5google.

Нові можливості дозволяють Gemini, наприклад, зробити аналіз ринку перед запуском продукту, базуючись на даних з внутрішніх документів команди. Або ви можете створити звіт, який поєднує загальнодоступні веб-дані з вашими стратегіями, таблицями порівняння та командними чатами. Результати дослідження можна експортувати в Google Документи або прослухати у форматі подкасту.

Інструмент Deep Research доступний у меню «Інструменти». Після цього з’явиться нове випадаюче меню «Джерела», де до «Пошуку» (веб) додаються Gmail, Диск і Чат.

Оновлення працює безкоштовно у веб-версії Gemini, найближчими днями його планують додати до мобільного додатку. Користувач також повинен дозволити чат-боту доступ до облікового запису Google в налаштуваннях. Або його можна вимкнути.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому Google удосконалила Gemini, додавши до його функціоналу можливість виконувати в Google Таблицях кілька дій одночасно з одного запиту. Тепер можна створювати в Gemini більш довгі та складні запити без необхідності переривати робочий процес, щоб ввести додаткові уточнення.