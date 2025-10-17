Gemini тепер може виконувати багатоетапні завдання в Google Таблицях

Google удосконалила помічник Gemini, додавши до його функціоналу можливість виконувати в Google Таблицях кілька дій одночасно з одного запиту. Тепер можна створювати в Gemini більш довгі та складні запити без необхідності переривати робочий процес, щоб ввести додаткові уточнення. Крім того, Gemini також підтримує розширену бібліотеку завдань редагування, повідомляє блог Google.

На практиці це означає, що Gemini тепер виконує завдання, які вимагають об’єднання кількох дій. Gemini розпізнає багатокроковий запит і виконає всі дії одночасно.

Також було розширено перелік дій, що підтримуються Gemini. Зокрема, ШІ-помічник тепер може від імені користувача додавати прапорці та списки в таблицю, створювати фільтри, застосовувати умовне форматування, закріплювати і скасовувати закріплення рядків або стовпців і багато іншого. Користувач може попросити виконати будь-яку з цих змін з панелі Gemini у правій частині інтерфейсу робочого столу Таблиць. Gemini надасть докладний звіт про виконані завдання після їхнього завершення.

Тепер можна використовувати природну мову для виконання складних завдань з очищення даних, наприклад, попросити Gemini замінити «Програмне забезпечення» та «Веб-хостинг» на «ІТ-послуги» у всій таблиці.

Ще одним варіантом застосування може бути запит, в якому Gemini потрібно видалити всі рядки «Архів», потім вставити новий стовпець «Команда» зі списком назв команд і, нарешті, додати новий стовпець «Оновлена ​​дата виконання», щоб підготувати аркуш до наступного циклу планування.

Нові можливості Gemini вже доступні в Таблицях для бізнес-, корпоративних та освітніх облікових записів, а також для облікових записів з підпискою Google AI Pro або AI Ultra.