Google нарешті дозволяє змінювати поштову адресу на @gmail.com. Але є обмеження

Компанія Google почала впроваджувати функцію, на яку користувачі чекали десятиліттями: можливість змінити основне ім’я користувача (адресу @gmail.com) без необхідності переносити дані на новий обліковий запис.

Раніше зміна адреси була практично неможливою — користувачам доводилося створювати новий акаунт і вручну налаштовувати пересилку листів або копіювати файли з Drive та Photos. Тепер цей процес стане значно простішим, пише Android Authority.

Як працює нова функція?

Поки що розгортання відбувається поступово, починаючи з користувачів у США. Очікується, що згодом доступ отримають усі країни. Основні деталі механізму:

Збереження даних: Усі ваші листи, контакти, підписки, придбаний контент у Google Play та файли на Диску залишаються недоторканими.

Переспрямування: Листи, надіслані на вашу стару адресу, будуть автоматично перенаправлятися на нову, щоб ви не втратили важливу кореспонденцію.

Синхронізація сервісів: Нова адреса автоматично стане основною для входу у всі сервіси Google та пов’язані додатки.

Обмеження та нюанси

Попри революційність оновлення, існують певні правила, яких варто дотримуватися:

Частота змін: Можна змінювати свою адресу один раз на 12 місяців , з лімітом у три нові адреси протягом усього терміну користування. Доступність домену: Ви все ще не можете обрати адресу, яка вже зайнята іншим користувачем. Поетапний запуск: Якщо у налаштуваннях вашого профілю ще немає відповідного пункту, це означає, що черга до вашого регіону або типу акаунта ще не дійшла.

Чому це важливо?

Багато користувачів створювали свої поштові скриньки ще в підлітковому віці, використовуючи неформальні або неактуальні назви. Можливість оновити адресу на більш професійну без втрати «цифрового життя» за останні 10-15 років — це величезний крок назустріч комфорту користувачів.

Нагадаємо, минулого року поштовий сервіс Gmail додав наскрізне шифрування на відправку електронних листів будь-кому.

