Новини 21/01/2026 10:35

Україна передасть союзникам «мільйони годин відео», зроблених з військових дронів, для навчання ШІ-моделей

Дмитро Сімагін

Журналіст

Новий міністр оборони України Михайло Федоров пообіцяв передати союзникам «мільйони годин відео», зроблених з військових дронів ЗСУ, для навчання на цих даних спеціалізованих моделей штучного інтелекту. Про це пише Reuters.

З моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року українські збройні сили зібрали велику кількість інформації про бойові дії, включаючи статистику та мільйони годин відеозаписів з військових дронів. Ці відео дуже важливі для навчання моделей, які потребують великих обсягів інформації з реального світу для виявлення закономірностей та прогнозування того, як можуть діяти люди чи об’єкти. 

Раніше Федоров описував архів даних з дронів як одну з «козирних карт» України в переговорах з іншими країнами.

Міністр також заявив, що вже в січні Україна почне випробування власної альтернативи китайському безпілотнику DJI Mavic, який широко використовується на лінії фронту обома сторонами. Він не розкрив ім’я виробника.

Українські військові та політики неодноразово висловлювали стурбованість щодо залежності від Пекіна у постачанні безпілотників та компонентів до них, враховуючи поглиблення дипломатичних зв’язків між Китаєм та Росією.

«У нас буде власний аналог Mavic: та ж камера, але з більшою дальністю польоту», — пообіцяв Федоров.

Окреслюючи свої плани щодо керівництва Міноборони після свого призначення, новий очільник військового відомства сказав, що хоче «активніше» залучати союзників до проектів. Федоров додав, що його команда отримує консультації від Центру стратегічних та міжнародних досліджень та RAND у США, а також від Королівського об’єднаного інституту служб Великої Британії.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому Михайло Федоров розповів, коли почнеться бета-тестування національної LLM.

 

