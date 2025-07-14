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Новини 14/07/2025

xAI вимагає від співробітників встановити на свої пристрої софт для стеження

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія Ілона Маска xAI зіткнулася з критикою після того, як стало відомо, що від її співробітників вимагають встановити на особисті пристрої програму для стеження Hubstaff. За словами керівництва xAI, це необхідно для моніторингу продуктивності при навчанні моделі Grok, пише Business Insider. 

Згідно з внутрішніми документами, персоналу пропонувалося встановити Hubstaff до 11 липня, якщо у них немає корпоративного ноутбука. Цей софт відстежує URL-адреси, запущені програми, а також може фіксувати натискання клавіш і рух миші. Крім того, співробітників зобов’язали включити функцію автоматичних скріншотів екрану. xAI підкреслила, що моніторинг здійснюватиметься лише в робочий час.

Після запиту журналістів в xAI трохи змінили вимоги: тепер співробітники можуть почекати із встановленням Hubstaff до отримання корпоративного ноутбука, якщо вони його запросили. 

На фоні запровадження нових правил у Slack з’явилися повідомлення від незадоволених співробітників. Один із них заявив, що звільняється, назвавши нововведення «тотальним стеженням під виглядом продуктивності» та «маніпуляцією під маскою корпоративної культури». Повідомлення отримало десятки реакцій підтримки.

Тим, хто стурбований конфіденційністю на особистих пристроях, запропонували завести окремий обліковий запис або купити новий ноутбук, використовуючи щомісячну технічну стипендію в розмірі $50. Однак далеко не всі вважають таку компенсацію достатньою.

Крім Hubstaff, xAI також використовує систему управління персоналом Rippling для обліку робочого часу співробітників та свою внутрішню систему Starfleet, яка відстежує час, який витрачається ШІ-тренерами на виконання кожного завдання.

Нагадаємо, що в квітні компанія Ілона Маска xAI презентувала новий онлайн-інструмент під назвою Grok Studio. Він призначений для редагування та створення документів і базових програм. Крім того, в ньому можна генерувати та запускати код на мовах програмування Python, JavaScript, C++ та інших.

 

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