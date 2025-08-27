/>
27/08/2025

xAI випустила модель Grok Code Fast 1. Вона оптимізована для розробки і поки безкоштовна

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Ілона Маска xAI випустила велику мовну модель Grok Code Fast 1. Вона має 314 млрд параметрів з архітектурою MoE та контекстним вікном до 262 тисяч токенів. Вартість використання Grok Code Fast 1 становить $0,2 за мільйон вхідних токенів та $1,5 за мільйон вихідних токенів, пише блог GitHub.

До 2 вересня нова модель буде доступна в безкоштовному preview-перегляді у GitHub Copilot. Протягом тижня її можна також тестувати в Cursor та Kilo, і безлімітно використовувати в деяких тарифах Windsurf. 

Grok Code Fast 1 оптимізована для складних завдань програмування та має швидкість приблизно 92 токена на секунду, що робить її однією з найшвидших кодуючих моделей на даний час.

Розробники, які вже випробували новинку, кажуть, що вона кодує з «неймовірною» швидкістю, а помилки знаходить і виправляє набагато швидше за конкурентів. Але для найкращого результату їй потрібні детальні запити.

Нагадаємо, що минулого місяця компанія xAI зіткнулася з критикою після того, як стало відомо, що від її співробітників вимагають встановити на особисті пристрої програму для стеження Hubstaff. За словами керівництва xAI, це необхідно для моніторингу продуктивності при навчанні моделі Grok.

