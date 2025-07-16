Gemini 2.5 Pro залишається найкращою LLM-моделлю для кодування. Новинка Grok 4 лише третя
Платформа для бенчмаркінгу великих мовних моделей LMArena опублікувала результати тестування Grok 4. Йдеться про API Grok 4 (grok-4-0709), яка зайняла 3-тє місце в загальному рейтингу Text Arena. Це великий стрибок у порівнянні з Grok 3, яка посіла 8-е місце, пише Bleeping Computer.
Згідно з тестами LMArena, Grok 4 отримала високі результати у всіх категоріях: №1 з математики, №2 з програмування, №3 у складних завданнях. Однак, варто зазначити, що протестована модель — це Grok 4, а не Grok 4 Heavy, яка значно краща за базову.
Результати можуть бути іншими з Grok 4 Heavy, яка використовує кілька агентів для міркування та порівняння результатів. На цей час модель Grok 4 Heavy ще не доступна на платформі API.
Gemini 2.5 Pro та Claude все ще залишаються найкращими моделями для кодування, але це може змінитися, коли в серпні xAI випустить Grok 4 Code — оптимізований інструмент для генерації та роботи з кодом. Також слід очікувати інструмент командного рядка, подібний до Gemini CLI та Claude Code.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: