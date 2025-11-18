logo

Новини 18/11/2025 09:43

xAI випустила Grok 4.1 — модель встановила рекорд і поки безкоштовна

Компанія xAI випустила нову флагманську LLM-модель Grok 4.1. Новинка вже доступна у веб-версії та мобільних додатках на iOS та Android. Наразі Grok 4.1 можна скористатись безкоштовно, конкретні ліміти xAI не розкриває, але перші відгуки користувачів на Reddit свідчать, що з моделлю можна вести діалог десятки хвилин без жодних обмежень.

У рейтингу моделей LMArena Grok 4.1 встановила новий рекорд: 1483 балів для версії grok-4.1-thinking, і 1465 балів — для базової, яка використовується в чат-боті.

Серед найкращих моделей для кодування Grok 4.1 отримала третє місце (1511 балів), не зумівши обігнати Claude Sonnet 4.5-thinking (1526 балів) та Claude Opus 4.1-thinking (1514 балів).

У бенчмарку EQ-Bench на «емоційний інтелект» Grok 4.1 зайняла перше місце (1586/1585 очок для Thinking/Chat), друге та третє місця (1721/1708 очок для Thinking/Chat) у Creative Writing. Тут модель поступилася конкуренту GPT-5.1, яка набрала 1756 балів.

У xAI стверджують, що рівень галюцинацій Grok 4.1 скоротився втричі в порівнянні з Grok 4 Fast.

Одночасно з випуском Grok 4.1, з веб-версії та окремих додатків зникла версія Grok 4 Fast. При цьому в тестах Grok 4.1 відповідає так само швидко, як і Grok 4 Fast.

