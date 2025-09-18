/>
Новини 18/09/2025

Топ-менеджер xAI запевнив підлеглих, що звільнень більше не буде, і потім звільнив ще 100 фахівців

Дмитро Сімагін

Журналіст

15 вересня керівник команди навчання Grok у компанії xAI Дієго Пасіні запевнив підлеглих, що тепер вони можуть «зітхнути з полегшенням». Нових звільнень не буде, всі отримають 10% підвищення зарплат, а в майбутньому компанія навіть планує збільшити персонал у 10 разів порівняно з поточним розміром. Через кілька годин після цього з xAI було звільнено ще 100 співробітників, пише Business Insider.

Раніше, 13 вересня, у першу «хвилю» компанія Ілона Маска скоротила близько 500 «універсальних» фахівців з команди навчання Grok. Деякі зі звільнених розповіли, що дізналися про скорочення лише тоді, коли втратили доступ до своїх облікових записів у Slack.

До початку масових звільнень в команді анотації даних, яка відповідає на процес навчання моделі Grok, працювало близько 1000 спеціалістів і було відкрито 16 вакансій. Вказана оплата при цьому була вища, ніж раніше: $45-100 за годину замість колишніх $35-65.

За словами одного співробітника, зустріч з Пасіні видалася «хаотичною»: деякі працівники не змогли бути присутніми, оскільки кількість була обмежена 500 учасниками. Звільнення пройшли на фоні того, що починаючи з 5 вересня в команді анотації даних змінилось керівництво, а всіх співробітників попросили пояснити, чим вони займаються в компанії. Крім того, від працівників вимагають пройти тести, які визначать їхні майбутні ролі в xAI.

Джерела в компанії стверджують, що моральний дух в xAI за останній тиждень різко погіршився, і що важко довіряти «гарантії зайнятості», коли керівництво звільнило працівників лише через кілька годин після запевнень про завершення звільнень.

Персонал xAI поділено між працівниками команди розробників у Пало-Альто, центром обробки даних у Теннессі та командою Human Data, яка здебільшого працює віддалено. Анотатори даних становлять більшість співробітників компанії.

Топ-менеджер xAI запевнив підлеглих, що звільнень більше не буде, і потім звільнив ще 100 фахівців

Українська IT-компанія презентувала онбординг співробітників у метавсесвіті — як це працює

«Стягнули $1000 тільки на цьому тижні»: вайб-кодери шоковані тарифами Replit Agent 3

Новий безкоштовний агент Tongyi DeepResearch від Alibaba перевершив OpenAI o3 і Claude Sonnet 4

Модель Gemini 2.5 Deep Think виграла чемпіонат з програмування, розв'язавши 10 з 12 завдань

ChatGPT вдвічі балакучіший, ніж Stack Overflow. Це може бути проблемою

Цього року 2,6% українських ІТ-компаній переїхали в інший регіон

Комітет зі стандартів C++ відмовився від спроб покращити безпеку мови за зразком Rust

Google представила платіжний протокол для агентів

OpenAI обмежить доступ до ChatGPT для неповнолітніх

