Новини 18/08/2025

Хоча Дія.City об’єднує понад 2200 IT-компаній, схеми з ФОПами все ще популярні — Гетманцев

Дмитро Сімагін

Журналіст

Резиденти спеціального податкового режиму Дія.City забезпечили зростання податкових надходжень у 2025 році, в основному завдяки ПДФО та військового збору, а також ПДВ. Однак більше половини IT-галузі продовжує використовувати схеми з подрібнення на ФОПів. Про це в своєму Telegram-каналі заявив Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Станом на 1 серпня 2025 року у реєстрі Дія.City знаходиться 2210 компаній. За словами депутата, це значно менше, ніж розраховували.

«При тому, що до резидентів дозволили включати не тільки ІТ-компанії, індустрія вочевидь не відмовилася від ухилення від оподаткування з використання схем з ФОПами», — переконаний Гетманцев.

Протягом січня-липня 2025 року резиденти Дія.City сплатили до державного бюджету 16,3 млрд грн (без ЄСВ), що на 7,5 млрд грн більше, ніж у 2024 році. Половину цієї суми (8,4 млрд грн) забезпечили ПДФО та військовий збір. Далі йдуть ПДВ (5,6 млрд грн) і податок на прибуток (2,3 млрд грн).

У лютому 2025 року Кабмін розширив перелік видів діяльності компаній, які можуть бути допущені до спецрежиму Дія.City. До них додали компанії, що працюють над R&D (дослідження та розробка). 12 серпня до переліку додали також підприємства, які займаються технологіями цифрового моделювання будівель та обробкою аудіовізуальних творів. Це стосується таких спеціалізацій, як постобробка контенту, комп’ютерна графіка, анімація, спецефекти, а також виготовлення фонограм.

