Автор «вайб-кодингу» прогнозує «слопокаліпсис» — лавину низькоякісного згенерованого коду на GitHub

Відомий ентузіаст штучного інтелекту та екс-дослідник OpenAI Андрей Карпати заявив, що всього за три місяців радикально змінив свій підхід до програмування — тепер він переважно доручає генерацію ШІ-агентам, а сам лише редагує готовий код. Про це він детально розповів у пості X.

За словами Карпати, ще в листопаді 2025 року близько 80% коду він писав самостійно, а генерацію використовував лише епізодично. Однак вже в грудні все змінилось: тепер приблизно 80% роботи за нього роблять агентні моделі, а він лише вносить корективи.

«Зараз я здебільшого програмую англійською мовою, трохи сором’язливо кажучи LLM, який код писати… словами», — пояснив Карпати.

Дослідник називає зміни, які відбулись, найбільшими в його робочій практиці за останні 20 років. Карпати припускає, що щось подібне відбувається з «двозначним відсотком розробників», хоча широка публіка поки що майже цього не помічає.

З іншого боку Карпати погоджується, що агенти штучного інтелекту далеко не ідеальні. Їхні помилки він порівнює з роботою «злегка недбалого джуніора»: моделі роблять невірні припущення і продовжують будувати на них рішення, не задають уточнюючих питань, не підсвічують суперечності та часто надмірно ускладнюють код.

«Моделі роблять помилки, і якщо у вас є код, який для вас справді важливий, я б стежив за ними як яструб, у гарному великому IDE збоку», — попередив дослідник.

Карпати прогнозує «slopocalypse» — лавину майже правильного, але низькоякісного ШІ-контенту на GitHub, у наукових публікаціях, соцмережах та медіа. При цьому Карпатий визнає, що загалом перехід до агентного програмування — «величезний чистий плюс»: головна перевага не в швидкості, а в тому, що тепер він може братися за проекти, які раніше були надто складними чи не мали сенсу через прогалини у знаннях.

Нагадаємо, що два місяці тому Андрей Карпати виклав у публічний доступ LLM Council — інструмент, де моделі штучного інтелекту сперечаються між собою.