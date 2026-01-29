logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 29/01/2026 09:29

Автор «вайб-кодингу» прогнозує «слопокаліпсис» — лавину низькоякісного згенерованого коду на GitHub

Дмитро Сімагін

Журналіст

Відомий ентузіаст штучного інтелекту та екс-дослідник OpenAI Андрей Карпати заявив, що всього за три місяців радикально змінив свій підхід до програмування — тепер він переважно доручає генерацію ШІ-агентам, а сам лише редагує готовий код. Про це він детально розповів у пості X.

За словами Карпати, ще в листопаді 2025 року близько 80% коду він писав самостійно, а генерацію використовував лише епізодично. Однак вже в грудні все змінилось: тепер приблизно 80% роботи за нього роблять агентні моделі, а він лише вносить корективи.

«Зараз я здебільшого програмую англійською мовою, трохи сором’язливо кажучи LLM, який код писати… словами», — пояснив Карпати. 

Дослідник називає зміни, які відбулись, найбільшими в його робочій практиці за останні 20 років. Карпати припускає, що щось подібне відбувається з «двозначним відсотком розробників», хоча широка публіка поки що майже цього не помічає.

З іншого боку Карпати погоджується, що агенти штучного інтелекту далеко не ідеальні. Їхні помилки він порівнює з роботою «злегка недбалого джуніора»: моделі роблять невірні припущення і продовжують будувати на них рішення, не задають уточнюючих питань, не підсвічують суперечності та часто надмірно ускладнюють код. 

«Моделі роблять помилки, і якщо у вас є код, який для вас справді важливий, я б стежив за ними як яструб, у гарному великому IDE збоку», — попередив дослідник.

Карпати прогнозує «slopocalypse» — лавину майже правильного, але низькоякісного ШІ-контенту на GitHub, у наукових публікаціях, соцмережах та медіа. При цьому Карпатий визнає, що загалом перехід до агентного програмування — «величезний чистий плюс»: головна перевага не в швидкості, а в тому, що тепер він може братися за проекти, які раніше були надто складними чи не мали сенсу через прогалини у знаннях.

Нагадаємо, що два місяці тому Андрей Карпати виклав у публічний доступ LLM Council — інструмент, де моделі штучного інтелекту сперечаються між собою.

 

Головна > Новини > Автор «вайб-кодингу» прогнозує «слопокаліпсис» — лавину низькоякісного згенерованого коду на GitHub

Найбільш обговорювані статті

У Сумах програміст судився з роботодавцем через повернення до офісуУ Сумах програміст судився з роботодавцем через повернення до офісу
Blue Origin запускає супутниковий інтернет TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/секBlue Origin запускає супутниковий інтернет TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/сек
Найбільш популярне середовище керування SQL тепер підтримує автозавершення коду GitHub CopilotНайбільш популярне середовище керування SQL Server тепер підтримує автозавершення коду GitHub Copilot
Розвиток штучного інтелекту доведеться уповільнити, щоб «врятувати суспільство» — голова JP MorganРозвиток штучного інтелекту доведеться уповільнити, щоб «врятувати суспільство» — голова JP Morgan
«Вони використовували вайб-кодинг»: хакер створив каталог «небезпечних додатків»«Вони використовували вайб-кодинг»: хакер створив каталог «небезпечних додатків»
Міноборони України разом з Palantir починає тестування військових моделей штучного інтелектуМіноборони України разом з Palantir починає тестування військових моделей штучного інтелекту
JetBrains інтегрувала Codex в свої IDE та показала, як з ним працюватиJetBrains інтегрувала Codex в свої IDE та показала, як з ним працювати
Microsoft представляє новий інструмент WinApp CLI, який спрощує розробку програм для WindowsMicrosoft представляє новий інструмент WinApp CLI, який спрощує розробку програм для Windows
«Дія» отримає функціонал для пошуку роботи«Дія» отримає функціонал для пошуку роботи
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro

Журналістка без досвіду в IT за два дні стала професійним вайб-кодером

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Новий агент Zoom зможе виконувати роботу замість користувача

Білл Гейтс: незабаром у кожної людини буде свій агент штучного інтелекту

Google оголосила ліміти та вартість використання інструменту вайб-кодування Jules

Google тестує інструмент для вайб-кодингу Opal

Тарифи на інструмент кодування Kiro назвали «трагедією, яка спустошує гаманець»

Новий агент ChatGPT може керувати всім комп'ютером і виконувати завдання за вас

Агент автоматизації роботи з кодом JetBrains Junie став публічно доступним

Alibaba відкрила доступ до платформи агентного кодування Qoder

Вайб-кодинг створює псевдорозробників, які не можуть налагоджувати або підтримувати код

Новий «браузер-агент» Opera Neon буде писати код, поки ви спите

Amazon випускає Kiro — новий інструмент для вайб-кодування з розширеним функціоналом

Нова функція Android Studio автоматично виконує складні багатоетапні завдання кодування для кількох файлів

«Стягнули $1000 тільки на цьому тижні»: вайб-кодери шоковані тарифами Replit Agent 3

Ці підказки допомагають мені в програмуванні щодня

Новий агент GitHub може фіксити баги, додавати функції та відкривати згенерований код у VS Code

Критичний баг ChatGPT Deep Research дозволяв хакерам зламувати поштові скриньки Gmail

Платформу вайб-кодингу VibeSDK від CloudFlare перевели в open source

Агент Google AlphaEvolve створює тисячі варіантів коду, щоб вибрати найкращий

Coffee Mode від Zencoder напише за вас код і модульні тести

Graphite Diamond — новий агент з перевірки коду, інтегрований в GitHub

OpenAI тестує агента GPT-Alpha. Він буде самостійно писати, запускати та налагоджувати код

Топ текстів
- 1 місяць назад
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Спецпроєкти - 1 місяць назад
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Новини - 3 тижні назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 1 місяць назад
«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ
Новини - 1 місяць назад
OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT
Новини - 2 тижні назад
GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень
Новини - 4 тижні назад
OpenAI пропонує безкоштовний доступ до ChatGPT Plus
Новини - 4 тижні назад
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
Новини - 3 тижні назад
Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році

Новини

Автор «вайб-кодингу» прогнозує «слопокаліпсис» — лавину низькоякісного згенерованого коду на GitHub

 29.01.2026 09:29

83% індійських IT-працівників страждають від вигорання. Кожен четвертий працює понад 70 годин на тиждень

 28.01.2026 16:13

Агент кодування Mistral Vibe 2.0 став більш точним, але подорожчав

 28.01.2026 15:10

Мінцифри просить всіх поділитись даними для навчання національної LLM

 28.01.2026 11:45

1,5 млн встановлень мають два шкідливих розширення VS Code. Вони викрадають ваш код

 28.01.2026 10:41

OpenAI випустила безкоштовний текстовий редактор на базі ChatGPT

 28.01.2026 09:34

Через автоматизацію кандидати все частіше відмовляються від коротких резюме

 27.01.2026 15:57

Нове розширення MCP Apps дозволяє відкривати сторонні сервіси в Claude

 27.01.2026 15:01

Kimi 2.5 стала першою LLM-моделлю, яка вміє писати код по зображенню та відео

 27.01.2026 12:42

Gemini тепер сам підбирає найкращий час для онлайн-зустрічей

 27.01.2026 11:39

Спецпроєкти

Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Топ текстів тижня
1.
JetBrains інтегрувала Codex в свої IDE та показала, як з ним працювати
2.
Незважаючи на протести, Microsoft запустить функцію, яка відстежує місцезнаходження співробітників
3.
«Вони використовували вайб-кодинг»: хакер створив каталог «небезпечних додатків»
4.
Заснований українцями стартап Preply отримав оцінку в $1,2 млрд
5.
У Сумах програміст судився з роботодавцем через повернення до офісу
6.
Бельгійський розробник створив мову програмування, не написавши жодного рядка коду
7.
Blue Origin запускає супутниковий інтернет TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/сек
8.
Microsoft представляє новий інструмент WinApp CLI, який спрощує розробку програм для Windows
9.
Міноборони України разом з Palantir починає тестування військових моделей штучного інтелекту
10.
Мінцифри просить всіх поділитись даними для навчання національної LLM

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: