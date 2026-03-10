logo

Новини 10/03/2026 12:30

Microsoft випустила Copilot Cowork — мультимодальний інструмент для запуску агентів

Дмитро Сімагін

Автор новин

Microsoft оголосила про початок інтеграції технологій Anthropic у свої сервіси, представивши новий інструмент Copilot Cowork, який базується на Claude Cowork. Новинка дозволяє використовувати автономних агентів для виконання складних завдань, таких як розробка додатків, створення електронних таблиць та структурування великих масивів даних за мінімальної участі людини.

Згідно з публікацією в блозі Microsoft, Copilot Cowork було створено «в тісній співпраці з Anthropic», але інструменти Copilot є мультимодальними, тобто вони можуть використовувати найбільш оптимальну LLM для роботи, а не тільки Claude.

Microsoft випустила Copilot Cowork — мультимодальний інструмент для запуску агентів

За словами Джареда Спатаро, керівника напряму AI-at-Work у Microsoft, ще одна ключова відмінність Copilot Cowork від Claude Cowork полягає в способі обробки даних. Інструмент Copilot працює виключно у хмарному середовищі та діє від імені користувача. Це дозволяє контролювати, до якої інформації ШІ-агент може отримувати доступ. Тоді як Claude Cowork, навпаки, використовує лише локальне середовище пристрою. На думку Спатаро, через це більшість компаній почуваються «дуже некомфортно» в питанні безпеки.

Крім запуску Copilot Cowork, Microsoft відкрила користувачам M365 Copilot доступ до новітніх моделей Claude Sonnet. До цього часу сервіс покладався виключно на моделі GPT від OpenAI.

Запуск Copilot Cowork стався через кілька тижнів після того, як нові інструменти Anthropic обвалили акції Microsoft. В лютому вони впали майже на 9%.

Поки що Copilot Cowork знаходиться на стадії тестування, але доступ для ранніх користувачів відкриють вже цього місяця. Вартість доступу Microsoft не розкриває, але для організацій частину функціональності обіцяють включити до передплати M365 Copilot, яка коштує $30 на користувача на місяць. Додатковий обсяг використання можна буде придбати окремо.

Нагадаємо, нещодавно керівники Microsoft виступили на захист працевлаштування джуніорів.

Microsoft випустила Copilot Cowork — мультимодальний інструмент для запуску агентів

