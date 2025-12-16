logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 16/12/2025 10:49

Cloudflare порахував швидкість інтернету в Україні та найбільш популярні онлайн-сервіси

Дмитро Сімагін

Журналіст

Згідно щорічного звіту Cloudflare, глобальний інтернет-трафік за останній рік зріс на 19% (в Україні на 15%), але це зростання пов’язано здебільшого з роботою ботів, DDoS-атаками та все більш агресивною автоматизацією. Трафік, що створюється штучним інтелектом, продовжує зростати.

Пошукові роботи Google значно перевершили за активністю інших ботів, ставши найбільшим джерелом автоматизованого інтернет-трафіку.

Протягом 2025 року трафік супутникового сервісу SpaceX Starlink в Україні зріс у 3,1 рази. 45% усього українського інтернет-трафіку йде з мобільних пристроїв.

ChatGPT залишався найпопулярнішим сервісом у категорії генеративного ШІ, оскільки чат-бот значно інтегрований у робочі процеси та споживчі інструменти.

Європа домінує в світовому рейтингу якості інтернету: у багатьох європейських країнах середня швидкість завантаження перевищувала 200 Мбіт/с. Іспанія посіла перше місце у загальному заліку. В Україні середня швидкість інтернету становить 140 Мбіт/с із середньою затримкою 26 мс.

Перша п’ятірка найпопулярніших онлайн-сервісів в Україні: Google, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube.

Серед чат-ботів в Україні лідирує ChatGPT, на другому місці несподівано опинився Character.AI, на третьому — Google Gemini. 

Головна > Новини > Cloudflare порахував швидкість інтернету в Україні та найбільш популярні онлайн-сервіси

Найбільш обговорювані статті

Google випускає Disco — експериментальний браузер, в якому можна створювати веб-додаткиGoogle випускає Disco — експериментальний браузер, в якому можна створювати веб-додатки
Дослідники виявили шкідливі пакети VS Code, Go, npm та Rust, які викрадають дані розробниківДослідники виявили шкідливі пакети VS Code, Go, npm та Rust, які викрадають дані розробників
Китайські моделі з відкритим кодом захопили 30% світового ринку LLMКитайські моделі з відкритим кодом захопили 30% світового ринку LLM
Mistral випускає нову модель Devstral 2 та інтерфейс командного рядка Mistral Vibe CLIMistral випускає нову модель Devstral 2 та інтерфейс командного рядка Mistral Vibe CLI
Підтримка Rust в ядрі Linux переведена з експериментальної в основнуПідтримка Rust в ядрі Linux переведена з експериментальної в основну
JetBrains закриває середовище розробки FleetJetBrains закриває середовище розробки Fleet
Функцію d_genocide видалили з Linux через «невідповідність принципам інклюзивності»Функцію d_genocide видалили з Linux через «невідповідність принципам інклюзивності»
ChatGPT інтегровано з програмами Adobe. Тепер можна безкоштовно редагувати фотографії та PDF-файли прямо в чатіChatGPT інтегровано з програмами Adobe. Тепер можна безкоштовно редагувати фотографії та PDF-файли прямо в чаті
«У 10 разів швидше за Kotlin і в 3 рази швидше за Go»: в AWS пояснили, чому Rust став дефолтною мовою для нових проектів«У 10 разів швидше за Kotlin і в 3 рази швидше за Go»: в AWS пояснили, чому Rust став дефолтною мовою для нових проектів
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль

Українські IT-фахівці за кордоном: заробляють на 8% більше, але оформлятись не поспішають

У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року

Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ

Розробники витрачають більшість робочого часу не на роботу з кодом — дослідження

Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження

З топ-5 українських IT-компаній вилетів багаторічний лідер — рейтинг DOU

«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%

В Україні стає менше IT-ФОПів, але загальна кількість айтівців не зменшується

В Україні підрахували, на скільки вакансій треба відгукнутись IT-фахівцю, щоб знайти роботу

Картина стає драматичною: 92% кандидатів не чекають, що рекрутер напише першим — Djinni

В Україні підрахували, скільки податків сплатили ІТ-фахівці

Українським Android-розробникам найважче отримати відповідь від рекрутера — дослідження

Скільки в Україні IT-фахівців: результати дослідження

Рекорд українського IT та як шукати роботу джунам: що розповіли на конференції IT Ukraine

З якою мовою програмування найлегше знайти роботу: результати дослідження

Український IT-експорт скоротився до найнижчого показника у 2024 році

Низька конкуренція і рекордні найми: Djinni підбив підсумки першого кварталу 2024 року

З 2024 року кількість додатків у Google Play зменшилася на 47%

В Україні підрахували IT-фахівців, які виїхали за кордон

Настрої айтівців за кордоном більш песимістичні, ніж у тих, хто зараз в Україні — опитування

680 відгуків на вакансію Frontend Developer: статистика топ-вакансій в Україні

З якою мовою програмування легше знайти роботу: результати дослідження

В Україні попит на досвідчених айтівців (5+ років) перевищив довоєнний рівень

Топ текстів
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Спецпроєкти - 3 тижні назад
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Спецпроєкти - 2 тижні назад
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Новини - 4 тижні назад
OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1
Новини - 7 днів назад
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Новини - 3 тижні назад
OpenAI підтверджує витік даних з платформи API
Новини - 3 тижні назад
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
Новини - 2 тижні назад
Німецький науковець винайшов формулу, як підвищити продуктивність робочого дня
Новини - 2 тижні назад
В OpenAI запроваджено «червоний код»: Альтман вимагає терміново покращити ChatGPT
Новини - 4 тижні назад
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню

Новини

Cloudflare порахував швидкість інтернету в Україні та найбільш популярні онлайн-сервіси

 16.12.2025 10:49

Браузерні розширення для VPN викрали діалоги 8 млн користувачів з ChatGPT та Gemini

 16.12.2025 09:37

Microsoft оприлюднила системні вимоги до ігрових ПК на Windows 11

 15.12.2025 16:49

За три місяці в Україні вдвічі зросла кількість miltech-вакансій. Але без віддаленої роботи

 15.12.2025 15:12

В Android 17 з'явиться функція блокування окремих програм

 15.12.2025 12:44

Українська освіта не встигає реагувати на дефіцит інженерів у DefenceTech — дослідження ITExpert

 15.12.2025 11:26

У Чернівцях судять студента-програміста КПІ, який зламав Netflix з метою продажу чужих акаунтів

 15.12.2025 10:18

«Великий стрибок у програмуванні»: експерти поділились враженнями від GPT-5.2

 15.12.2025 09:37

Microsoft заплатить за знайдені вразливості навіть в чужих програмах

 12.12.2025 19:10

Cursor випустив візуальний редактор веб-додатків

 12.12.2025 18:25

Спецпроєкти

Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Топ текстів тижня
1.
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
2.
У Microsoft проблема: ніхто не хоче купувати її інструменти штучного інтелекту
3.
«У 10 разів швидше за Kotlin і в 3 рази швидше за Go»: в AWS пояснили, чому Rust став дефолтною мовою для нових проектів
4.
Дослідники виявили шкідливі пакети VS Code, Go, npm та Rust, які викрадають дані розробників
5.
ChatGPT інтегровано з програмами Adobe. Тепер можна безкоштовно редагувати фотографії та PDF-файли прямо в чаті
6.
OpenAI випустила модель GPT‑5.2, яка перевершує людей у 70,9% завдань
7.
Функцію d_genocide видалили з Linux через «невідповідність принципам інклюзивності»
8.
Google випускає Disco — експериментальний браузер, в якому можна створювати веб-додатки
9.
Microsoft оприлюднила системні вимоги до ігрових ПК на Windows 11
10.
Cursor випустив візуальний редактор веб-додатків

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: