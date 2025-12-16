Cloudflare порахував швидкість інтернету в Україні та найбільш популярні онлайн-сервіси

Згідно щорічного звіту Cloudflare, глобальний інтернет-трафік за останній рік зріс на 19% (в Україні на 15%), але це зростання пов’язано здебільшого з роботою ботів, DDoS-атаками та все більш агресивною автоматизацією. Трафік, що створюється штучним інтелектом, продовжує зростати.

Пошукові роботи Google значно перевершили за активністю інших ботів, ставши найбільшим джерелом автоматизованого інтернет-трафіку.

Протягом 2025 року трафік супутникового сервісу SpaceX Starlink в Україні зріс у 3,1 рази. 45% усього українського інтернет-трафіку йде з мобільних пристроїв.

ChatGPT залишався найпопулярнішим сервісом у категорії генеративного ШІ, оскільки чат-бот значно інтегрований у робочі процеси та споживчі інструменти.

Європа домінує в світовому рейтингу якості інтернету: у багатьох європейських країнах середня швидкість завантаження перевищувала 200 Мбіт/с. Іспанія посіла перше місце у загальному заліку. В Україні середня швидкість інтернету становить 140 Мбіт/с із середньою затримкою 26 мс.

Перша п’ятірка найпопулярніших онлайн-сервісів в Україні: Google, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube.

Серед чат-ботів в Україні лідирує ChatGPT, на другому місці несподівано опинився Character.AI, на третьому — Google Gemini.