У Copilot тепер можна одночасно використовувати моделі Anthropic та OpenAI

Компанія Microsoft оновила віртуальний асистент Copilot, додавши можливість використовувати відразу кілька LLM від різних постачальників в одному робочому процесі.

Основної зміни зазнала функція Critique в інструменті Researcher. У разі використання двох різних моделей від OpenAI та Anthropic одна з них може генерувати відповідь, а інша перевіряє її на точність та якість перед тим, як показати користувачеві. У майбутньому Microsoft планує зробити цей процес двостороннім, щоб моделі могли взаємно перевіряти результати одна одної.

Як запевняє Ніколь Херсковіц, віце-президент Microsoft, одночасне використання кількох LLM дозволить прискорити робочі процеси, знизити кількість галюцинацій та підвищити надійність результатів. За даними компанії, Researcher тепер має на 13,8% вищі бали за показником точності, повноти та об’єктивності глибоких досліджень (DRACO), галузевим стандартом якості глибоких досліджень.



Ще одне оновлення Microsoft Copilot стосується запуску функції Council, яка дозволяє порівнювати відповіді різних моделей. Це дає користувачам можливість самостійно оцінювати відмінності та вибирати найбільш релевантний для них результат.

Оновлення Copilot відбулось одночасно з розширенням доступу до інструменту Copilot Cowork — агентної системи, яка здатна виконувати багатоетапні завдання, працювати з файлами та планувати процеси. Раніше продукт тестувався обмежено, тепер він стає доступним більшій кількості користувачів у рамках програми Frontier, участь в якій надає ранній доступ до нових розробок компанії.

