Новини 31/03/2026 12:20

У Copilot тепер можна одночасно використовувати моделі Anthropic та OpenAI

Дмитро Сімагін

Редактор

Компанія Microsoft оновила віртуальний асистент Copilot, додавши можливість використовувати відразу кілька LLM від різних постачальників в одному робочому процесі.

Основної зміни зазнала функція Critique в інструменті Researcher. У разі використання двох різних моделей від OpenAI та Anthropic одна з них може генерувати відповідь, а інша перевіряє її на точність та якість перед тим, як показати користувачеві. У майбутньому Microsoft планує зробити цей процес двостороннім, щоб моделі могли взаємно перевіряти результати одна одної.

Як запевняє Ніколь Херсковіц, віце-президент Microsoft, одночасне використання кількох LLM дозволить прискорити робочі процеси, знизити кількість галюцинацій та підвищити надійність результатів. За даними компанії, Researcher тепер має на 13,8% вищі бали за показником точності, повноти та об’єктивності глибоких досліджень (DRACO), галузевим стандартом якості глибоких досліджень. 


Ще одне оновлення Microsoft Copilot стосується запуску функції Council, яка дозволяє порівнювати відповіді різних моделей. Це дає користувачам можливість самостійно оцінювати відмінності та вибирати найбільш релевантний для них результат.

Оновлення Copilot відбулось одночасно з розширенням доступу до інструменту Copilot Cowork — агентної системи, яка здатна виконувати багатоетапні завдання, працювати з файлами та планувати процеси. Раніше продукт тестувався обмежено, тепер він стає доступним більшій кількості користувачів у рамках програми Frontier, участь в якій надає ранній доступ до нових розробок компанії.

Нагадаємо, що за даними Microsoft, хакери застосовують штучний інтелект на всіх етапах своїх атак.

Найбільш обговорювані статті

Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
«Еротичного ChatGPT» не буде. OpenAI зупиняє проект на невизначений термін«Еротичного ChatGPT» не буде. OpenAI зупиняє проект на невизначений термін
Google представляє генератор музики Lyria 3 Pro. Він може створювати 3-хвилинні трекиGoogle представляє генератор музики Lyria 3 Pro. Він може створювати 3-хвилинні треки
90% чули, але не всі пробували: КМІС порахував українських користувачів штучного інтелектуВ Україні порахували користувачів штучного інтелекту
GitHub ненав'язливо попереджає, що буде навчати LLM на вашому коді«Звичайно, ви можете відмовитись»: GitHub ненав’язливо попереджає, що буде навчати LLM на вашому коді
Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Google: до зламу класичного шифрування залишилось три рокиGoogle: до зламу класичного шифрування залишилось три роки
Платні акаунти ChatGPT та Claude стали затребуваним товаром на підпільних форумахПлатні акаунти ChatGPT та Claude стали затребуваним товаром на підпільних форумах
НАТО роздає мільйони: шукають українські стартапи для розробки технології протидії БПЛАНАТО роздає мільйони: шукають українські стартапи для розробки технології протидії БПЛА
OpenAI готується до релізу GPT-4.1

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

Claude тепер може створювати та редагувати файли

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

Нові тарифи: доступ до ChatGPT коштуватиме $200 на місяць

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Розробника ChatGPT, який звинуватив свою компанію, знайдено мертвим

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

Безкоштовний і без реклами: ChatGPT тепер доступний на iOS

Некомерційна і краще GPT-3: Meta випустила нову мову машинного навчання LLaMa

Anthropic тестує веб-додаток Claude Code

OpenAI презентувала нову нейромережу. Як отримати доступ до ChatGPT o1

OpenAI додала плагіни до ChatGPT: тепер він бронює квитки, шукає рецепти та інтерпретує код  

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Новини - 4 тижні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Новини - 1 тиждень назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 4 тижні назад
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема
Новини - 4 тижні назад
Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone
Новини - 1 місяць назад
«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом
Новини - 7 днів назад
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Новини - 2 тижні назад
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
Новини - 7 днів назад
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект

Новини

У Copilot тепер можна одночасно використовувати моделі Anthropic та OpenAI

 31.03.2026 12:20

Meta тестує Instagram Plus: що дає платна підписка та скільки вона коштує

 31.03.2026 09:51

K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти

 31.03.2026 08:48

«Вже кілька місяців ніхто не пише код руками»: співробітник Anthropic розповів про робочі процеси

 30.03.2026 17:46

Нуль шансів для хакерів: Apple заявляє про абсолютну стійкість Lockdown Mode

 30.03.2026 16:31

Ethereum за 12 секунд: Віталік Бутерін готує відповідь для Solana

 30.03.2026 15:45

Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців

 30.03.2026 14:28

Вчені б'ють тривогу: люди небезпечно прив'язуються до штучного інтелекту, який «ніколи не каже ні»

 30.03.2026 11:14

Спочатку Western Digital, тепер Sony: глобальний дефіцит пам'яті поглиблюється

 30.03.2026 10:19

Vibe Coding XR: новий інструмент Google дозволяє за лічені хвилини створювати AR- та VR-програми

 30.03.2026 08:59

Спецпроєкти

Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Топ текстів тижня
1.
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
2.
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
3.
Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров
4.
Промпт-інжиніринг: як інверсійні запити підвищать вашу продуктивність в ChatGPT
5.
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців
6.
Claude Mythos: перша інформація про майбутню флагманську модель Anthropic
7.
Платні акаунти ChatGPT та Claude стали затребуваним товаром на підпільних форумах
8.
В Україні порахували користувачів штучного інтелекту
9.
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
10.
Справа не лише в конкуренції: OpenAI закриває Sora по іншій причині

