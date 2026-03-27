Новини 27/03/2026 16:58

OpenAI додає плагіни в інструмент кодування Codex

Дмитро Сімагін

OpenAI додає в Codex плагіни, інтегровані з популярними інструментами, такими як Slack, Figma, Notion, Gmail та Google Drive. Функціонал деяких плагінів виходить за рамки кодування — OpenAI стверджує, що вони також допомагають у плануванні, дослідженнях та координації. Про це пише ZDNet. 

Плагіни в Codex важливі тим, що допомагають зробити інструмент кориснішим для ширшого кола реальних завдань. Codex отримує додаткові готові функції, частина з яких вже доступні користувачам Claude Code.

OpenAI додає плагіни в інструмент кодування Codex

Іншими словами, плагіни Codex — це повноцінні готові рішення з навичками, ресурсами та конекторами в єдиному пакеті. Вони працюють у програмі, командному рядку та розширеннях IDE. Розробники можуть створювати власні плагіни та розповсюджувати їх через локальні або командні каталоги. Офіційний каталог плагінів в OpenAI вже доступний, самостійна публікація з’явиться найближчим часом.

Поява плагінів у Codex є частиною просування OpenAI у сфері кодування, яке стало одним з головних пріоритетів компанії. Очевидно, Сема Альтмана надихає приклад його головного конкурента — компанія Anthropic під керівництвом Даріо Амодея переважну частину свого мільярдного доходу отримує не від чат-боту, як OpenAI, а від доступу до API.

На сьогодні Codex має понад 1,6 мільйона активних користувачів. Нагадаємо, нещодавно громадськості представили версію цього інструмента для Windows.

OpenAI додає плагіни в інструмент кодування Codex

 27.03.2026 16:58

