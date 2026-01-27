logo

27/01/2026

В Instagram, Facebook і WhatsApp з'являться преміум-підписки

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Meta готується тестувати платні підписки в Instagram, Facebook і WhatsApp, які надаватимуть у цих додатках доступ до ексклюзивних функцій. Передбачається, що преміум-підписки з’являться протягом наступних місяців, повідомляє TechCrunch.

Користувачі, які оформлять платний доступ, матимуть більше контролю над тим, як вони діляться інформацією та спілкуються. Основні функції додатків при цьому залишаться безкоштовними. 

Інсайдери стверджують, що платна підписка в Instagram дозволить користувачам створювати необмежені списки аудиторії, бачити список людей, які не підписалися на вас у відповідь, а також анонімно переглядати сторіз інших користувачів.

Представники Meta повідомили, що компанія не обмежується однією стратегією: будуть протестовані різноманітні функції та пакети підписки, і кожна підписка матиме окремий набір ексклюзивних функцій. 

Meta також планує масштабувати Manus, агента на базі штучного інтелекту, в рамках майбутніх платних тарифів планів. 

Крім того, компанія готується протестувати платні підписки для доступу к функціям штучного інтелекту, таким як створення відео Vibes. Vibes — це короткі відео від Meta, вбудовані в додаток Meta AI, які дозволяють створювати та реміксувати відео, згенеровані за допомогою штучного інтелекту. Хоча Vibes є безкоштовним з моменту запуску минулого року, незабаром він матиме розширені платні можливості для створення відео. 

Хоча невідомо, як виглядатимуть платні функції в WhatsApp та Facebook, Палуцці зазначає , що нова підписка в Instagram дозволить користувачам створювати необмежені списки аудиторії, бачити список підписників, які не підписалися на вас у відповідь, а також переглядати історію без того, щоб автор публікації бачив, що ви її переглянули.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що Meta закриває проект Workrooms — віртуальні простори для віддаленої роботи.

 

