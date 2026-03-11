Meta додає нові методи захисту від шахраїв у WhatsApp та Messenger

Користувачі WhatsApp та Messenger отримають додатковий цифровий щит проти фінансових аферистів. Компанія Meta впроваджує нові методи захисту на базі штучного інтелекту для аналізу підозрілої активності. Все це — у реальному часі та без порушення приватності листування, пише The Verge.

Компанія запевняє, що її нові алгоритми розпізнають патерни поведінки шахраїв ще до того, як вони завдадуть шкоди. Система реагує на специфічні маркери:

Прохання про термінову фінансову допомогу від невідомих номерів.

Посилання на підроблені сторінки банків або сервісів виплат.

Типові фрази-маніпуляції, що змушують діяти швидко та необачно.

Нова розробка працює безпосередньо на пристрої користувача. Це дозволяє зберігати наскрізне шифрування та уникати передачі змісту особистих розмов на сервери компанії.

Технологічний бар’єр для соціальної інженерії

Інтелектуальні фільтри аналізують не лише текст, а й метадані дзвінків та швидкість створення нових діалогів. Якщо система помічає ознаки фішингу, людина миттєво бачить попередження з конкретними порадами щодо безпеки. Автоматизація знижує навантаження на службу модерації та дозволяє реагувати на загрози швидше за будь-яку ручну перевірку.

Ініціатива компанії Марка Цукерберга стає логічною відповіддю на зростання кількості діпфейків та автоматизованих бот-мереж. Впровадження нових інструментів дозволяє автоматично блокувати акаунти, які демонструють аномальну активність або намагаються масово розсилати однотипні запити.

Захист приватності та ефективність

Meta очікує, що нові механізми скоротять кількість успішних шахрайських операцій на десятки відсотків вже протягом першого року.

«Ми створюємо технологію, яка розуміє контекст загрози, не заглядаючи у ваші приватні повідомлення», — зауважили представники Meta.

Розробники планують поступово поширити цей функціонал на всі регіони, де працюють месенджери WhatsApp та Messenger.

Нагадаємо, кілька днів тому британський цифровий регулятор (ICO) звернувся до компанії Meta з проханням роз’яснити «тривожні» повідомлення про те, що субпідрядники з Африки могли бачити конфіденційний контент, знятий за допомогою смарт-окулярів під брендом Ray-Ban Meta.

